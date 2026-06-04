El Ayuntamiento prevé que el lunes será el día "más complicado" para la movilidad en Madrid

El cierre total al tráfico de la plaza de Lima desde medianoche y un autobús averiado en la A-6 en sentido entrada están obligando a muchos madrileños a armarse de paciencia este jueves en vísperas de la llegada del Papa a la capital. Una necesidad que se incrementará a lo largo del fin de semana, cuando están previstos los actos más multitudinarios de la visita del Santo Padre, pero que, según el Ayuntamiento, vivirá su gran prueba de fuego el próximo lunes, cuando se espera el "día más complicado" para la movilidad en la ciudad.

Así lo ha advertido la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, en la que ha trasladado que el lunes el próximo lunes 8 de junio será previsiblemente el día “más complejo” de todos los que pasará León XIV en Madrid al coincidir una jornada laborable con numerosos desplazamientos de la comitiva pontificia por distintos puntos de la ciudad.

Ese día, el Papa, que se alojará en la Nunciatura, al norte de Madrid, se desplazará a varios enclaves de la capital, incluyendo el Congreso de los Diputados, donde está previsto que intervenga ante la cámara, la Conferencia Episcopal, la Catedral de la Almudena y el estadio Santiago Bernabéu. “Son muchos los traslados y a zonas relativamente lejanas de distintos puntos de la ciudad”, ha apuntado Sanz, quien ha detallado que estos desplazamientos se realizarán con cierres previos de tráfico y con revisiones de seguridad.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios el lunes y ha reiterado el llamamiento al teletrabajo dirigido a las empresas. El Ayuntamiento irá anunciando “en la medida de lo posible” los cortes de tráfico que se vayan produciendo, además de los cierres fijos ya comunicados en el entorno de la Castellana, aunque algunos cortes no podrán comunicarse con antelación por motivos de seguridad.

El martes, ha señalado la vicealcaldesa, la afección será menor, ya que Su Santidad permanecerá menos tiempo en Madrid. Ese día participará tan solo participará en el encuentro con los voluntarios en Ifema antes de partir al aeropuerto para continuar su viaje apostólico en Barcelona.

Pese a las dificultades previstas, Sanz ha defendido que el dispositivo se ha organizado “con suficiente solvencia” y ha destacado el “entusiasmo enorme” de la ciudadanía ante la visita. “Seguimos trabajando en que esto sea un éxito. Estamos seguros de que lo va a ser”, ha afirmado.

Por último, la delegada también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana durante las celebraciones y concentraciones que puedan producirse estos días. Ha pedido disfrutar de los actos “cumpliendo las normas” y ha recordado que no está permitido beber en la calle en Madrid.