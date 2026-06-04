Cibeles defiende que el dispositivo de Bomberos para la visita del Papa es suficiente y Madrid estará "perfectamente cubierta"

Cibeles rechaza de plano que el dispositivo de Bomberos previsto para la visita del Papa sea insuficiente. En respuesta a las críticas de los últimos días de los sindicatos, que denuncian falta de efectivos y reclaman activar un refuerzo de mayor alcance. La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha asegurado este jueves que la ciudad estará “perfectamente cubierta” para que todos los actos se desarrollen con normalidad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también delegada de Seguridad y Emergencias ha defendido que el operativo lleva meses preparándose y que Bomberos ha participado desde el inicio en las reuniones de coordinación junto a Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y otros servicios municipales. Según ha afirmado, el cuerpo ha estado presente tanto en las reuniones con la Delegación del Gobierno como en las convocadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Sanz ha insistido en que el refuerzo se está diseñando con criterios técnicos y que los medios se están distribuyendo en función de las necesidades detectadas por el propio servicio. En ese sentido, ha apuntado que la labor de Bomberos no se concentrará únicamente en los grandes actos de la visita papal, sino también en garantizar la cobertura del resto de la ciudad, especialmente en los parques periféricos.

Para ello, el Ayuntamiento trabaja también con la Comunidad de Madrid para reforzar la cobertura de los parques periféricos y de las zonas limítrofes, con apoyo de parques próximos como Coslada, Pozuelo o Alcobendas; aunque sin ofrecer una cifra cerrada de efectivos adicionales, ya que se siguen recibiendo las guardias voluntarias disponibles para esos días. "Esta ciudad ha dado muestras sobradas de que está más que preparada para recibir grandes acontecimientos, lo hemos hecho a lo largo de todos estos años sin ningún tipo de incidente y también en este caso va a ser así", ha subrayado la responsable de Seguridad y Emergencias.

Esta réplica municipal llega después de que CCOO denunciara que el dispositivo previsto “sigue en mínimos”. El sindicato sostiene que la normativa interna establece que, para un evento de asistencia masiva, el operativo debería situarse en nivel N+, con 69 conductores especialistas y 309 bomberos de servicio; mientras para el 6 de junio figuran 40 condutores; para los días 5 y 7, 46 y 45, respectivamente. Según el sindicato, estas cifras son el 60% de lo que exigirían los criterios técnicos del propio cuerpo.

CCOO también acusa al Ayuntamiento de haber reaccionado tarde, tras sus escritos al alcalde y a la Delegación del Gobierno, mediante llamadas telefónicas masivas al personal y guardias extraordinarias que, según la organización, no constituirían un refuerzo “real, reglado y suficiente”. Además, cuestiona que el Gobierno municipal atribuya el diseño del operativo a criterios exclusivamente técnicos, al recordar que la dirección del cuerpo está integrada por cargos de libre designación.

Preguntada por la petición sindical de activar el denominado Plan N+, que permitiría reforzar el servicio con más de 300 efectivos, Sanz no ha confirmado su puesta en marcha. La vicealcaldesa se remitido a los criterios del Cuerpo de Bomberos para determinar los recursos necesarios y defendió que el Ayuntamiento está combinando refuerzos propios con el apoyo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.