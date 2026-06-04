"Aviso Importante PAU Comunidad de Madrid": la Universidad Complutense anuncia medidas excepcionales ante las acumulaciones de tráfico en la A-6

Ante las fuertes acumulaciones de tráfico en la A-6 desde la Universidad Complutense de Madrid se han hecho eco del comunicado emitido por la Comisión Organizadora de la PAU que anunciaba la implantación de medidas excepcionales para los estudiantes que tengan que realizar los exámenes de acceso a la universidad a lo largo de la jornada de hoy.

A través de su cuenta oficial de 'X' la universidad ha comunicado que se permitirá el acceso a las aulas hasta las 10:00 horas, y que aquellos estudiantes que accedan dentro de este plazo podrán permanecer examinándose hasta las 11:30 horas de la mañana. Eso sí, también se advierte que en ningún caso se superarán los 90 minutos permitidos, más el tiempo adicional por adaptación si procediera.

¿Y si alguien ya ha salido del aula?

Desde la Universidad Complutense, y siguiendo las directrices de la Comisión Organizadora han informado que ningún alumno de los diferentes centros de examen de la Comunidad de Madrid podrá abandonar el aula hasta las 10:15 horas para garantizar la igualdad de condiciones en la realización de estas pruebas.

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¿Y si no consigo llegar antes de las 10:00?

Ante esta posibilidad las diferentes universidades han avisado que los estudiantes que no puedan llegar al aula antes de las 10:00 de la mañana deberán realizar el examen el 5 de junio, día previsto para la realización de estas pruebas bajo la modalidad de incidencias.