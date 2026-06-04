PAU 2026
Así ha sido el examen de Latín de la PAU 2026 en Madrid: traducciones de un fragmento de Julio César y la oratoria entre los temas a desarrollar
La evaluación de la lengua latina en la PAU 2026 de Madrid se dividió en traducción, análisis, etimología y evolución fonética, además de un tema de literatura clásica
Ayer a las 16:00 de la tarde daban comienzo los últimos exámenes de la tercera jornada de la PAU 2026 en Madrid. Mientras que las modalidades de Ciencias hacían frente a los exámenes de Dibujo Técnico y Biología, los estudiantes de Humanidades enfrentaban el examen de una lengua que, pese a estar oficialmente "muerta", continúa causando algún que otro quebradero de cabeza: la prueba de Latín.
Con dos opciones A y B para elegir y 90 minutos de tiempo disponibles para resolver los diferentes bloques, los alumnos pudieron hacer uso de un diccionario, aunque sin apéndices históricos que pudieran influir en el resultado de la prueba.
Bloque I, traducción y análisis: Julio César y una obra del corpus cesariano
En el primer bloque, con un valor de 7,5 puntos sobre 10, los estudiantes han podido elegir entre un fragmento de la obra 'La Guerra de las Galias' perteneciente al autor clásico Julio César, o un extracto de la obra anónima 'Bellum Africum' perteneciente al corpus cesariano.
Así, en caso de escoger el primer texto, los alumnos han tenido que realizar un análisis morfológico de las palabras: "eodem", "legati", "obsidum", "quem" y "pervenerunt"; mientras que en el segundo texto las palabras a analizar eran: "navibus", "reliquos", "oppidum", "redit" e "ipse".
Completando este bloque se encuentra el análisis sintáctico de la frase "Quae incolumnes ad continentem pervenerunt" y la función sintáctica de "post mediam noctem" en la Opción A, en el que los estudiantes debían demostrar su capacidad de identificar la función de cada palabra dentro de la oración localizando el verbo principal, el sujeto, y algunos de los sintagmas presentes. Por su parte en la opción B, la frase a analizar fue: "Caesar celeriter de navibus imperat omnes egredi", e identificar el tipo de construcción presente en "castris constitutis".
Bloque II, etimología y evolución fonética: "numerus", "solvo", "noctem", "impero", "miles", y "portum".
El segundo bloque, que vale 1 punto respecto a la calificación total, se evalúa como el latín vulgar se transformó en el castellano actual. Por ello, para superar esta cuestión los estudiantes deben ser capaces de identificar y explicar la evolución de palabras latinas al castellano. Esto puede hacerse mediante una evolución fonética histórica donde explicar los cambios sufridos por la palabra hasta su uso actual, o identificando palabras derivadas en el castellano entre palabras patrimoniales y cultismos.
En el caso del examen de Madrid en la Opción A, los alumnos debían escribir una palabra española relacionada por derivación o composición con el sustantivo "numerus" y otra con el verbo "solvo", además de indicar dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina "noctem". En la opción B las palabras relacionadas españolas debían extraerse del verbo "impero" y el sustantivo "miles", mientras que los cambios fonéticos a indicar debían mostrar la evolución al castellano de la palabra latina "portum".
Bloque III, literatura latina: historiografía y oratoria
El último bloque de la prueba de acceso de Latín ha consistido en el desarrollo de un tema específico de literatura clásica latina. Con un valor de 1 punto y medio, este último ejercicio a desarrollar abarcaba 6 de los géneros principales de esta literatura: el teatro, la épica, la lírica y la elegía, la historiografía, la oratoria y la retórica y otros géneros menores (sátira, fábula, epigrama y novela). En esta jornada, los estudiantes madrileños han podido escoger entre el cultivo de la historiografía junto a la figura de Julio César y el género de la oratoria junto a la figura de Cicerón.
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