Rivas vuelve a salir a las calles por séptima vez para pedir el cierre de la incineradora de Valdemingómez y denunciar las “repercusiones médicas” en la población

La organización vecinal que lucha contra la incineradora de Valdemingómez va a celebrar este domingo la séptima edición de su tradicional marcha por la ciudad de Rivas para denunciar las “repercusiones médicas” que creen que esa planta puede tener en la población, y censurar la “negligencia criminal” que supone mantenerla abierta.

La marcha partirá a las 11:00 horas desde la avenida de Los Almendros y, por primera vez, discurrirá por el centro de Rivas hasta llegar a la Casa de las Asociaciones, donde se reflexionará sobre la situación de la planta.

En esta edición los convocantes ponen el acento en que las administraciones permitan mantener esa infraestructura, pese a que está previsto que en su entorno haya en los próximos años unas 100.000 nuevas viviendas, correspondientes a los proyectos de Valdecarros, los Berrocales y el Cañaveral.

Contras los "riesgos"

La marcha está impulsada por la entidad Alianza Incineradora de Valdemingómez No, que lleva desde 2019 luchando para concienciar a la ciudadanía sobre los “riesgos” de esta planta y para reclamar a las administraciones su cierre, según han recordado en declaraciones a Efe.

Planta de Las Lomas de Valdemingómez / AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Ellos llevan siete años pidiendo su clausura, pero el cierre de esta planta de incineración de basuras viene de muchos años atrás en el sureste de la región.

La petición se la hacen al Ayuntamiento de Madrid, que la gestiona porque se ubica en suelo madrileño (aunque colinda con Rivas); pese a que ese Consistorio ha ido modificando sus intenciones con respecto a la incineradora, hasta este momento, en que el Gobierno de la capital (PP) estudia la opción de alargar hasta 2040 la vida útil de la polémica instalación.

Nuevas movilizaciones

Ante este escenario, se ha reavivado la actividad de los colectivos medioambientales de toda la región, especialmente de Madrid y de Rivas, que apoyan a la Alianza Incineradora de Valdemingómez No.

Con todo, este domingo volverán a salir a la calle para denunciar que, a su juicio, la instalación “está al margen de la ley”, por contar con fosos “sin ventilación y almacenamiento ilegal”, fugas “tóxicas” directas a los trabajadores y a los barrios próximos, y promover una “combustión ilegal y control simulado”.

E insisten en que es “una negligencia criminal” colocar 100.000 nuevas viviendas “bajo la contaminación de la incineradora”, como creen que sucederá en Valdecarros, los Berrocales y el Cañaveral.

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En este sentido, en la charla del domingo volverán a exponer los datos de “repercusiones médicas sobre los trabajadores de la planta” que acumulan desde hace años, y también de problemas respiratorios de un vecino de Rivas, “probablemente derivados de la exposición a las emisiones de la Iincineradora”.