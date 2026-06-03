Riquelme ficha a Fernando Hierro como director de la cantera del Real Madrid

Fernando Hierro será el máximo responsable de la cantera del Real Madrid si Enrique Riquelme gana las elecciones a la presidencia blanca, que se celebran este domingo. La candidatura del empresario alicantino ha anunciado el fichaje del histórico capitán a través de sus redes sociales, anunciando que será "director de La Fábrica", el sobrenombre con el que se conoce a la cantera del club.

"La Fábrica necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de La Fábrica para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo. Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro", explica el equipo de Riquelme.

Raúl será el director deportivo

Hierro se suma a una estructura deportiva en la que hasta ahora solo se conocía un nombre, el de Raúl González Blanco. El jugador con más partidos en la historia del Real Madrid (741) será el director deportivo si Riquelme consigue derrocar a Florentino Pérez, un candidato que todavía no ha puesto ningún nombre sobre la mesa.

El último trabajo de Hierro había sido en el Al Nassr saudí, el equipo de Cristiano Ronaldo. Su trayectoria tras retirarse ha estado sobre todo ligada a la selección española, siendo director deportivo de la RFEF en dos periodos: 2007-11 (ganando una Europa y un Mundial) y 2017-18. Abandonó la RFEF tras tener que ejercer de seleccionador de emergencia en el Mundial 2018, tras el polémico despido de Lopetegui que ejecutó Rubiales días antes de la cita, al conocerse su fichaje por el Real Madrid.

Noticias relacionadas

Al igual que Raúl, Hierro nunca ha sido una leyenda del agrado de Florentino Pérez, que propició su salida del club por la puerta de atrás en 2003, junto a la de Vicente del Bosque. Desde entonces, hace ya 23 años, el histórico capitán del Madrid y de la selección nunca ha vuelto a trabajar para la entidad madrileña, algo que cambiará a partir del domingo si Riquelme logra ganar las elecciones.