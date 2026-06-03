Riquelme presenta a Haaland como su fichaje estrella antes de las elecciones y Florentino contrataca anunciando a Mourinho

Enrique Riquelme ha pasado por El Hormiguero, el programa estrella de Pablo Motos en Antena 3, para exponer públicamente las líneas maestras de su candidatura a la presidencia del Real Madrid. De este modo, ha hecho oficial la llegada del próximo galáctico al Real Madrid en caso de llegar a la presidencia: Erling Haaland, el delantero centro del Manchester City.

Haaland se convierte de esta manera en el segundo gran fichaje sobre el que el empresario alicantino pone su punto de mira, tras prometer la llegada de Rodri Hernandez a la medular blanca. No llegarán solos, porque Riquelme asegura que estarán bajo la estructura de un nuevo director deportivo y un nuevo director de la cantera merengue con nombres ilustres para los respectivos cargos como Raúl Gonzalez y Fernando Hierro. Además ha vuelto a prometer un entrenador de talla mundial para que enderece el rumbo del vestuario blanco.

Durante la entrevista, Riquelme ha cargado contra la gestión de Florentino Pérez en diversos frentes. El empresario defiende con firmeza el actual modelo de propiedad del Real Madrid y se compromete a mantenerlo intacto en caso de alcanzar la presidencia. Asegura incluso estar dispuesto a firmar ante notario que el 100 % de la entidad seguirá perteneciendo siempre a sus socios, descartando cualquier posibilidad de privatización o de venta de participaciones del club.

En este sentido, ha planteado la incógnita de si las próximas elecciones a la presidencia del club podrían convertirse en las últimas bajo el actual modelo democrático, si los socios acabasen perdiendo capacidad de decisión dentro de la institución en favor de distintos fondos de inversión que con su capital controlen el Real Madrid.

Del mismo modo ha sido especialmente crítico con la actuación de Florentino Pérez en relación con el denominado caso Negreira. A pesar de que el Real Madrid se encuentra personado como acusación particular en el procedimiento, el candidato critica la relación mantenida por el presidente madridista con el FC Barcelona en el marco del proyecto de la Superliga.

Además, reprocha a Florentino sus vínculos con Joan Laporta y el apoyo prestado al club azulgrana para activar diversas palancas económicas con las que afrontar su delicada situación financiera. Según Riquelme, la ofensiva judicial contra el Barcelona solo se intensificó cuando la relación entre ambas entidades se deterioró.

Otro de los asuntos abordados ha sido el proceso electoral. El presidente del Grupo Cox denuncia la desigualdad existente a la hora de acceder al censo de socios necesario para recabar apoyos y su rechazo por las modificaciones estatutarias que eximen al presidente en ejercicio de presentar avales en las mismas condiciones que el resto de candidatos.

Entre sus propuestas para el futuro de la entidad, Riquelme ha defendido la creación de una mascota oficial que contribuya a reforzar el vínculo emocional entre el club y sus aficionados. Asimismo, se muestra abierto a estudiar la posibilidad de comercializar los derechos de denominación del estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de maximizar los ingresos del Real Madrid, siempre en caso de necesitar ingresos extraordinarios que permitan seguir creciendo al club, y siempre bajo el amparo de un referendum con la voluntad de los socios respecto al tema.

Sin embargo, el gran golpe de efecto de la jornada llegó desde la candidatura de Florentino Pérez. Coincidiendo con el inicio de la emisión de El Hormiguero, los canales oficiales del presidente en funciones han anunciado el regreso de José Mourinho al banquillo madridista en caso de victoria electoral.

La imagen difundida muestra al técnico portugués vestido con la camiseta del Real Madrid y respaldando explícitamente la candidatura de Florentino bajo el lema “MOUcha historia por hacer”. Un movimiento cuidadosamente calculado para eclipsar la aparición mediática de su rival y trasladar el debate del terreno institucional al deportivo.

“Mientras unos hablan y hablan”, reza el mensaje publicado por la candidatura de Florentino junto a la imagen del entrenador portugués. Una declaración de intenciones con una lectura evidente: frente a las promesas y los discursos, el actual presidente pretende proyectar una imagen de gestión, decisiones y planificación del futuro deportivo del Real Madrid.