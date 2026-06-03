Estas son las respuestas del examen de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU 2026 de Madrid

Los estudiantes ya van viendo la luz al final del túnel. Poco a poco, los exámenes de la PAU se van terminando y, con ello, los alumnos pueden liberarse de la carga que ello conlleva y empezar a poner la vista en el verano y la nueva etapa universitaria que les espera.

Asignaturas como Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y Matemáticas están fuera del radar, pero ahora toca el turno de las optativas.

Eso sí, por mucho que los madrileños tengan la mente puesta en los exámenes, lo cierto es que hay una pregunta que ronda su cabeza: ¿habré contestado bien a las preguntas?

Por suerte, ante las dudas de los cientos de miles de alumnos que se presentan a la PAU, muchos profesores se animan a resolver los exámenes para ayudarles a entender los enunciados y, al fin y al cabo, hacer más fácil el recuento de puntos obtenidos. A continuación, las respuestas del examen de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU 2026 de Madrid.

Examen resuelto de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 de Madrid

Como de costumbre, los alumnos de las diferentes modalidades debaten sobre qué examen de Lengua Castellana y Literatura era más difícil. "Desde mi punto de vista aquí hay aquí una desigualdad...", así comienza el vídeo de la profesora Isa Rubio, que ha analizado el examen de la PAU 2026 de esta asignatura al que los madrileños tuvieron que hacer frente ayer en Madrid.

Para ella, la diferencia más notable llegaba en el apartado de 'Reflexión sobre la Lengua' donde los estudiantes de la modalidad de Ciencias tenían que analizar sintácticamente la oración 'Tu cuerpo te obligará a parar para recuperar tu salud', mientras que en la modalidad de Humanidades la frase planteada era 'La pedagogía actual se centra en educar las emociones'.

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Examen resuelto de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 de Madrid / CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

Examen resuelto de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 de Madrid / CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

Examen resuelto de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 de Madrid / CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

Examen resuelto de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 de Madrid / CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

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Examen resuelto de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 de Madrid / CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

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