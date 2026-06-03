Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?

Nueva jornada de exámenes para los madrileños. Después de deshacerse de los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía, Inglés e Historia de España, poco a poco, los estudiantes van dejando atrás la PAU 2026.

Esta mañana, inauguraban el día los que se tenían de examinar de Análisis Musical, Matemáticas II, Ciencias Generales y Griego, de 9.30 a 11.00 horas.

Sin duda, uno de los exámenes más polémicos en la PAU todos los años es el de Matemáticas, donde no tardan en esparcirse las críticas en redes sociales y para el que se buscan las respuestas casi que al momento. A continuación, cómo ha sido el examen de Matemáticas II este año, ¿crees que es imposible de resolver?

Preguntas del examen de Matemáticas II en la PAU 2026 de Madrid

Después de un descanso, serán los alumnos que tengan que examinarse de Historia de la Música y de la Danza, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica los que tomarán el relevo de los compañeros de la mañana. Estos exámenes se llevarán a cabo de 12.00 a 13.30.

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Examen de Matemáticas II en la PAU 2026 de Madrid / EPE

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El día acabará con los exámenes de Latín, Biología, Dibujo Técnico, Artes Escénicas y Dibujo Artístico. El horario previsto de los exámenes es de 16.00 a 17.30 y, tras ellos, los estudiantes podrán descansar para enfrentarse este jueves a su último día de PAU.