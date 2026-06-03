PAU 2026
Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?
Esta tercera jornada de exámenes acabará con las asignaturas de Latín, Biología, Dibujo Técnico, Artes Escénicas y Dibujo Artístico
No es un secreto: los estudiantes respiran más aliviados después de quitarse exámenes como Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y, ahora, Matemáticas.
Sin duda, esta última asignatura es una de la que más quebraderos de cabeza trae a los alumnos y, por fin, ya se han deshecho de ella. Esta mañana, inauguraban el día los que se tenían de examinar de Análisis Musical, Matemáticas II, Ciencias Generales y Griego, de 9.30 a 11.00 horas.
Después de un descanso, era el turno de Historia de la Música y de la Danza, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas, que ya han salido de sus exámenes.
Los madrileños que han tenido que cursar Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales no han tardado en expresar su opinión sobre el examen, que tanto debate genera siempre con el de los compañeros de la modalidad de Ciencias y Tecnología. A continuación, los ejercicios que han tenido que resolver.
Preguntas del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid
Esta tercera jornada acabará con los exámenes de Latín, Biología, Dibujo Técnico, Artes Escénicas y Dibujo Artístico. El horario previsto de los exámenes es de 16.00 a 17.30 y, tras ellos, los estudiantes podrán descansar para enfrentarse este jueves a su último día de PAU.
El día de mañana empezará para los madrileños con fuerza. Los que hayan cursado las optativas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos deberán enfrentarse a su correspondiente examen de 9.30 a 11.00 horas.
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