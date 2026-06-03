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"¿Eso es la PAU de Mates? Menos mal que aún no voy a hacerla porque madre mía, qué infierno": los madrileños comparten sus primeras reacciones del examen de Matemáticas II

Mientras algunos alumnos califican el examen de Matemáticas II de "infierno", una profesora revela a El Periódico de España que ha sido "más fácil de lo esperado".

Las redes sociales se han convertido en el lugar de encuentro de los estudiantes que comparten consejos y quejas

Las redes sociales se han convertido en el lugar de encuentro de los estudiantes que comparten consejos y quejas / EFE (Javier Cebollada)

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

A las 9:30 de la mañana daba comienzo la tercera jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid. Los estudiantes de las modalidades de Ciencias que enfrentaban el tan temido examen de Matemáticas II, defendieron la prueba hasta las 11:00 y, al salir, las reacciones no se hicieron esperar en redes.

"¿Eso es la PAU de mates? Válgame dios, menos mal que aún no voy a hacerla porque madre mía, qué infierno", así reaccionaba un usuario en 'X' a las primeras filtraciones del examen, que como cada año, suele ser el más polémico entre los estudiantes por su dificultad.

Tweet compartido por un usuario en 'X'

Tweet compartido por un usuario en 'X' / @Soy_R3X

¿Cómo ha sido el examen de Matemáticas II?

El examen de Matemáticas II contó con tres bloques. En el primer bloque, los alumnos tuvieron que resolver un ejercicio de matrices, un ejercicio de optimización y un ejercicio de geometría en el espacio de forma obligatoria por un valor de 2 puntos cada uno.

Bloque 1 del examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Madrid

Bloque 1 del examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Madrid / El Periódico de España

En el bloque 2, de probabilidad y estadística donde el ejercicio tenía un valor de hasta 2 puntos, la elección se encontraba entre una distribución normal y una binomial, y un ejercicio de probabilidad de sucesos. Finalmente, el bloque 3, permitió a los estudiantes escoger entre resolver una integral o un ejercicio de continuidad.

Bloques 2 y 3 del examen de PAU 2026 de Matemáticas II en Madrid

Bloques 2 y 3 del examen de PAU 2026 de Matemáticas II en Madrid / El Periódico de España

"Más fácil de lo esperado"

"¿Alguien me explica el ejercicio II de Mates de la Pau de Madrid? Parece Cervantes", algunos alumnos se mostraban descontentos con la redacción del ejercicio de optimización, que con siete líneas de enunciado algunos incluso comparaban con la escritura del famoso escritor alcalaíno.

Sin embargo, y pese a las quejas de algunos usuarios, una profesora de 2º de Bachillerato ha confesado a El Periódico de España que el examen "visto por encima", había sido "más fácil de lo esperado": "Me lo esperaba peor, yo pensaba que iba a ser más difícil", contaba la profesora mientras resolvía el examen para enviarlo a sus alumnos.

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