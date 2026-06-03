OCIO
Los parques de agua de Alcorcón adelantan su apertura para combatir el calor
Consulta los horarios detallados y las ubicaciones de estas instalaciones gratuitas
EP
Los parques de agua de Alcorcón han adelantado su apertura ante el episodio de altas temperaturas registrado en los últimos días. Por ello, las tres instalaciones acuáticas gratuitas de la ciudad ya se encuentran operativas para todos los vecinos.
La medida, adoptada por la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), busca facilitar espacios al aire libre donde combatir el calor antes del inicio oficial del verano. Esta iniciativa ofrece una alternativa de ocio y refresco totalmente gratis a las familias del municipio.
Ubicaciones y horarios
Actualmente, Alcorcón dispone de tres puntos estratégicos con parques de agua: el Parque Los Castillos, el Polideportivo Los Cantos y el Parque Darwin.
Por el momento, estas instalaciones mantienen un horario de tarde, de lunes a viernes, entre las 17:00 y las 20:00 horas. Los fines de semana, el horario se amplía para incluir la mañana, funcionando de 10:00 a 13:00 horas y por la tarde de 17:00 a 20:00 horas.
Mejores servicios para las familias
La previsión municipal es ampliar la apertura a las mañanas de lunes a viernes una vez que finalice el periodo del curso escolar. Estos parques cuentan con fuentes y juegos acuáticos interactivos diseñados especialmente para el público infantil.
Además, las zonas han sido acondicionadas para garantizar el confort de los asistentes. El entorno dispone de amplias zonas con sombra, así como de bancos, mesas y pérgolas para favorecer la estancia de las familias durante los días con las temperaturas más elevadas.
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