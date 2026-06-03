Así es la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2026-27

La nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2026-27 ya es oficial. El club blanco y adidas han presentado la primera equipación del próximo curso, una camiseta que mantiene el blanco como seña de identidad, pero que introduce una combinación poco habitual en los detalles: verde oscuro y rosa.

La nueva piel madridista llega en pleno proceso electoral en el club y confirma parte de lo que ya se había visto en las primeras filtraciones. La camiseta será blanca, con la publicidad en verde oscuro y las tres franjas de adidas en un "inesperado toque de color rosa", según explica la marca deportiva, con el que se busca conectar la equipación con la identidad visual de la temporada y aportar energía al conjunto.

Adidas define la nueva camiseta como "una oda a la elegancia y la grandeza". El diseño mantiene el blanco tradicional del club, pero rompe con la línea más clásica al incorporar dos colores secundarios en zonas diferenciadas: el verde oscuro aparece en la publicidad, el cuello y los puños de las mangas, mientras que el rosa queda reservado para las tres rayas de adidas en los hombros.

Es una de las grandes novedades de esta primera equipación. El Real Madrid lucirá dos colores en su camiseta principal, sin contar el blanco, repartidos entre la publicidad y los detalles de las mangas. Además, la prenda no será completamente lisa. Sobre la base blanca se aprecia un dibujo con formas de cuadro, mientras que las letras de la publicidad también incorporan un diseño interior.

El propio Real Madrid ha explicado que esta camiseta, ya disponible en tiendas oficiales, se trata de "un diseño moderno" con elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo del club. Según la entidad, la camiseta busca reflejar "excelencia, artesanía y mentalidad ganadora", tres conceptos vinculados al relato histórico de la marca madridista.

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En el vídeo oficial de la presentación lanzado a través de sus redes sociales aparecen Bellingham, Tchouameni, Brahim, Vinicius, Mbappé, Rüdiger y Huijsen.