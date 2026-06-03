Museos, rutas y exposiciones: estos son los cinco planes gratis para aprovechar al máximo tu viaje para ver al Papa León XIV

Madrid se prepara para vivir unos días históricos con la visita del papa León XIV entre el 6 y el 9 de junio. Fieles, peregrinos y turistas de distintos puntos de la península y del extranjero se reunirán en la capital para presenciar de cerca uno de los acontecimientos más relevantes del año. Pero más allá de las celebraciones religiosas, la ciudad tiene un gran patrimonio cultural e histórico que se podrá visitar durante estas jornadas.

El Ayuntamiento de Madrid ha impulsado una programación especial con numerosas actividades gratuitas repartidas por distintos puntos de la ciudad: exposiciones, museos con horarios ampliados y propuestas vinculadas a la historia religiosa de la ciudad para aprovechar al máximo. Estas son cinco de las mejores opciones para completar tu viaje durante la visita de León XIV a la capital.

Un recorrido por la huella de los papas en Madrid

Las calles de Madrid se han vestido de amarillo y blanco y el paseo de Recoletos no podía ser menos. Desde Cibeles, donde el santo padre presidirá la Santa Misa y, posteriormente, la procesión eucarística por el día del Corpus Christi, hasta Colón, se ha instalado una exposición al aire libre.

‘Las visitas papales a Madrid’ recopila mediante 22 imágenes las cuatro visitas papales anteriores: el papa Juan Pablo II, quien estuvo en tres ocasiones en Madrid en 1982, 1993 y en 2003, y el papa Benedicto XVI que viajó a la capital en 2011 para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Un formato en abierto que facilita su recorrido.

Las calles de Madrid se han vestido de amarillo y blanco y el paseo de Recoletos no podía ser menos / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La historia de la capital, de noche

El Museo de Historia de Madrid se suma a la programación especial con la ‘Noche en Blanco (y Amarillo)’ de los museos. Del 6 al 7 de junio, se celebra la visita del papa León XIV con la apertura de espacios culturales con horario ampliado y entrada gratuita. Allí se recorren cinco siglos de vida madrileña a través de pinturas, planos y maquetas, entre muchas otras joyas.

También formará parte de esta iniciativa el Museo de San Isidro, donde se podrá recorrer ‘Los Orígenes de Madrid’ para conocer de cerca donde vivió y murió el patrón de la ciudad, según cuenta la leyenda.

El Museo de Historia de Madrid se suma a la programación especial con la ‘Noche en Blanco (y Amarillo)’ de los museos / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ruta del Madrid más religioso

El programa ‘Madrid Sacro’ propone itinerarios por iglesias, conventos y espacios religiosos de gran valor histórico y artístico repartidos por la ciudad. Una ruta diseñada para descubrir el patrimonio espiritual de Madrid y su evolución a lo largo de los siglos.

La ruta se compone de catorce espacios imprescindibles de la ciudad, entre los que destaca la Catedral de la Almudena, consagrada por Juan Pablo II en 1993 o San Jerónimo el Real, escenario de la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg en 1906.

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El programa ‘Madrid Sacro’ propone itinerarios por iglesias, conventos y espacios religiosos de gran valor histórico y artístico repartidos por la ciudad / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid vestida de gala

Quienes prefieran callejear y observar al detalle la preparación de la ciudad para el evento histórico, disfrutarán de una capital algo diferente. 99.000 flores de temporada en blanco y amarillo, la bandera del Vaticano, estarán repartidas por los jardines del Buen Retiro, Cibeles, paseo del Prado y Recoletos, Salamanca y otros muchos otros enclaves de la ciudad por descubrir. Es el momento perfecto para vivir el Madrid más histórico, cultural y vestido de gala. Y lo mejor: gratis.