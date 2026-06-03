SUCESOS | ATROPELLO
Una mujer de 92 años, muy grave tras ser atropellada por un camión en la calle Atocha de Madrid
La víctima cruzaba por una zona sin semáforo ni paso de peatones y ha sido trasladada intubada al Hospital Clínico
Una mujer de unos 92 años ha resultado herida de gravedad este miércoles tras ser atropellada por un camión en la calle Atocha de Madrid, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. El accidente se ha producido sobre las 12.30 horas a la altura del número 63 de esta céntrica vía, cuando la víctima cruzaba por una zona sin regulación semafórica ni paso de peatones.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Samur-Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal y Agentes de Movilidad. A su llegada, los sanitarios han encontrado a la mujer consciente, aunque presentaba heridas catastróficas en una pierna, además de traumatismos pélvico y abdominal severos.
La víctima ha sido intubada y estabilizada en el lugar antes de ser trasladada en estado muy grave al Hospital Clínico. El personal de Samur-Protección Civil también ha atendido al conductor del camión, que presentaba una crisis de ansiedad tras el atropello. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
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