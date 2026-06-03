El Ministerio del Interior cifra en 123 los menores en riesgo de violencia vicaria en la Comunidad de Madrid

El último Boletín Estadístico Mensual del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), publicado por el Ministerio del Interior con fecha de cierre a 31 de mayo de 2026, refleja que la Comunidad de Madrid registra 123 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria. De esta cifra, dos casos se sitúan en riesgo extremo, 19 en riesgo alto y 102 en riesgo medio, lo que activa los protocolos de seguimiento policial sobre el núcleo familiar.

La estadística desglosa 12.519 casos activos en la región

El Sistema VioGén gestiona actualmente en la Comunidad de Madrid un total de 138.386 casos acumulados, con 12.519 expedientes activos en situación de riesgo evaluada. De estos, 12.224 han sido valorados bajo el Protocolo 2025, lo que permite un seguimiento pormenorizado según la peligrosidad detectada.

La distribución por edades refleja una alta incidencia en la población adulta. Los menores de 18 años presentan 411 casos activos, mientras que el grupo de 31 a 45 años concentra el mayor volumen con 55.586 casos. Por su parte, la franja de 46 a 64 años acumula 55.391 expedientes activos, evidenciando una problemática transversal que afecta a todos los estratos generacionales.

El sistema mantiene bajo vigilancia a 674 menores vulnerables

Más allá de las cifras globales de riesgo vicario, el sistema mantiene una vigilancia especial sobre 674 casos activos con menores en situación de riesgo. Para el Ministerio del Interior, esta clasificación es fundamental para la seguridad del núcleo familiar: permite activar medidas de protección automáticas ante cualquier cambio en el perfil del agresor, incluso cuando no ha mediado agresión física directa contra el menor.

Esta tarea es fruto de una coordinación multidisciplinar avanzada. La Policía Local de la Comunidad de Madrid —con especial mención al Ayuntamiento de Madrid como una de las 39 capitales con interacción total en el sistema— trabaja en conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para supervisar los 6.913 casos de "especial relevancia" detectados en la región desde marzo de 2019, donde existe una mayor probabilidad de que la violencia escale a niveles letales.

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¿Qué es la violencia vicaria?

El término, acuñado por Sonia Vaccaro en 2012 e integrado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, describe la estrategia de maltratadores que utilizan a los hijos e hijas como herramienta de control y castigo hacia la madre. Esta forma de violencia secundaria requiere una atención especializada que el sistema VioGén aplica mediante valoraciones de riesgo dinámicas, alertas preventivas y una red de apoyo que conecta al ámbito policial con los servicios sociales y los órganos judiciales.