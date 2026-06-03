De Madrid al resto de España: Mahou sigue siendo la cerveza preferida de los españoles

Mahou se mantiene como la cerveza más elegida por los hogares españoles, según el último informe Brand Footprint de Worldpanel by Numerator. La marca, nacida en Madrid en 1890, repite así como una de las enseñas de referencia del gran consumo en España y continúa dentro del Top 20 de marcas más elegidas del país.

El estudio sitúa de nuevo a Mahou al frente de su categoría en la cesta de la compra, con más de 30 millones de contactos con consumidores en el conjunto de sus referencias. Este indicador mide cuántas veces una marca es elegida por los hogares y permite valorar tanto su alcance como la frecuencia de compra.

El resultado tiene una especial lectura en clave madrileña. Mahou mantiene el liderazgo en la Comunidad de Madrid, territorio al que está vinculada desde su origen en la calle Amaniel hace más de 135 años. Además, la marca también conserva la primera posición en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Extremadura, y este año suma Navarra entre las comunidades donde lidera.

Desde la compañía, la directora de Marketing Mercado en Mahou, Silvia Delgado, ha señalado que ser la cerveza más elegida en los hogares españoles supone "una enorme responsabilidad" y ha vinculado este resultado con el trabajo de la marca en torno a la calidad, la elaboración y la experiencia de consumo.

La evolución de Mahou se produce en un contexto de transformación del sector cervecero, marcado por nuevos hábitos de consumo y por el crecimiento de las opciones sin alcohol. En esa línea, la marca ha reforzado en los últimos años su gama con referencias como Mahou 0,0 Tostada y Mahou 0,0 Rubia.

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Con este resultado, Mahou consolida su presencia en el mercado nacional y mantiene su peso en Madrid, donde conserva una posición destacada desde su origen. La marca forma parte del grupo Mahou San Miguel, compañía española con presencia internacional y una amplia red de producción y distribución.