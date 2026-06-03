Madrid destinará 57 millones de euros a la financiación de las escuelas infantiles y casas de niños este curso

La Comunidad de Madrid destinará este curso escolar 57 millones de euros a la financiación dirigida a mantener la actividad de las escuelas infantiles y casas de niños públicas de 148 municipios de la región, lo que supone un incremento de casi el 6 % respecto al ejercicio anterior.

El Consejo de Gobierno regional ha autorizado este miércoles convenios de colaboración con 37 consistorios, por un importe conjunto de 37,4 millones de euros, para cubrir los gastos de funcionamiento de 96 escuelas infantiles, 27 casas de niños, diez sedes de equipos de atención temprana y diez direcciones de zona de casas de niños.

Según explica la Comunidad en una nota, el resto de convenios no precisa de aprobación por el Consejo de Gobierno al no superar los 500.000 euros de inversión.

Además, la Comunidad de Madrid ha incrementado este año un 9,1 % los módulos de financiación destinados a las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal o gestionadas indirectamente por la Administración autonómica.

Ayudas a universitarios en situación desfavorable

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de los convenios con las seis universidades públicas madrileñas por los que se conceden subvenciones directas a estudiantes de grado y máster que atraviesan dificultades económicas y que no han resultado beneficiarios de las convocatorias de ayudas del Ejecutivo central.

La Comunidad de Madrid dedicará a este fin 6 millones de euros durante el curso 2026/27, repartidos entre las universidades Complutense (1.727.925 euros), Rey Juan Carlos (1.315.414), Politécnica (1.028.475), Autónoma (794.778), Alcalá (577.248) y Carlos III (556.160).

Clase de secundaria, instituto, profesor, adolescentes, escuela. / GAES / Europa Press

En el caso de los estudios de Grado, la ayuda no podrá superar el importe correspondiente a los precios públicos de una segunda matriculación de curso completo, mientras que para los alumnos de máster, la cuantía máxima será de 2.100 euros.

Además de los costes de matrícula, estas ayudas podrán destinarse a cubrir desplazamientos asociados al Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) o a la realización de titulaciones internacionales; gastos de alojamiento; la adquisición de material bibliográfico o técnico; y servicios de apoyo relacionados con la salud mental y el bienestar personal.

Ayudas César Nombela a la investigación

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una nueva convocatoria de las ayudas César Nombela, destinadas a la captación de talento investigador y que contarán con un presupuesto de casi 23 millones de euros, un 4,3 % más que en 2025, lo que permitirá incorporar entre 2026 y 2030 a 46 doctores que hayan desarrollado su trayectoria profesional fuera de España.

Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades asume tanto la contratación de los investigadores como los proyectos de I+D que desarrollarán en los centros de destino durante un periodo de cinco años.

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El Gobierno regional financia íntegramente los costes salariales de los beneficiarios con el objetivo de facilitar su incorporación también a aquellas instituciones con menor capacidad económica.