Madrid se consolida como polo de atracción para estudiantes internacionales en pleno debate por el acceso a la vivienda

Madrid seduce al estudiante internacional. Ya no compite solo por atraer turistas o grandes empresas, también quiere captar talento joven. La capital se ha consolidado como el segundo destino español con mayor interés entre estudiantes internacionales que buscan alojamiento desde fuera del país, con el 29,6 % de las búsquedas registradas por HousingAnywhere, la plataforma de alquiler para estudiantes líder en Europa.

Solo Barcelona, con un 36,7 %, se sitúa por delante. Por detrás aparecen Valencia, con un 16,5 %, y Málaga, que gana peso como destino emergente con un 6,6 %. En conjunto, casi siete de cada diez búsquedas internacionales de alojamiento en España se concentran en Barcelona, Madrid y Valencia.

La vivienda se ha convertido así en una pieza clave de la movilidad académica. Antes de elegir universidad, ciudad o incluso billete de avión, muchos estudiantes necesitan resolver una pregunta básica: dónde van a vivir. Y en un contexto de fuerte presión residencial en las grandes capitales, poder reservar una habitación, estudio o apartamento de forma online, segura y desde el país de origen pesa cada vez más en la decisión.

Archivo - El Hospital Gregorio Marañón abre sus laboratorios de investigación a estudiantes. / HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN - Archivo

"Los estudiantes que buscan alojamiento desde fuera de España suelen priorizar ciudades con gran reconocimiento internacional, como Barcelona, Madrid o Valencia, y valoran especialmente la seguridad y la confianza en el proceso de reserva, ya que necesitan cerrar su alojamiento antes de llegar al país", explica Juanma García, director de Marketing en la compañía.

Desde la compañía precisan que el "interés internacional" no se mide solo por búsquedas iniciales, sino también por señales a lo largo del proceso de reserva. Eso incluye consultas realizadas desde el extranjero y operaciones finalmente cerradas en la plataforma. "Esto nos permite entender no sólo qué ciudades generan mayor atención internacional, sino también cuáles consiguen convertir esa demanda en movilidad real", apunta García.

En el caso de las reservas efectivas, la tendencia se mantiene: Barcelona, Madrid y Valencia son también las tres ciudades donde más estudiantes internacionales reservan vivienda de alquiler.

Por qué Madrid atrae

El atractivo de Madrid no se explica únicamente por sus universidades. La ciudad reúne escuelas de negocio reconocidas, una amplia oferta académica, grandes empresas, multinacionales, compañías tecnológicas y un ecosistema emprendedor cada vez más visible.

"Muchos estudiantes ven Madrid no sólo como un destino académico, sino también como una puerta de entrada al mercado laboral", señala García a este medio. A esa conexión entre estudios y empleo se suman otros factores que pesan en la decisión: cultura, conectividad internacional, calidad de vida y una comunidad extranjera cada vez más consolidada.

La capital se presenta así como un destino para estudiar, pero también para empezar una carrera profesional. Ese matiz es importante en un momento en el que las ciudades europeas compiten por atraer jóvenes cualificados y retenerlos después de su etapa universitaria.

Precio, transporte y seguridad: lo que más pesa al alquilar

Aunque Madrid gana atractivo, el precio sigue siendo el primer filtro. Según el estudio elaborado a diferentes usuarios en 2025, la "asequibilidad del alquiler" es el factor más importante para más de la mitad de los jóvenes europeos.

Después aparecen criterios muy prácticos: buena conexión con transporte público, proximidad al centro de estudios y seguridad del barrio. También crece la demanda de viviendas amuebladas y con gastos incluidos, dos elementos que facilitan la llegada a un país nuevo y evitan costes imprevistos. "Los estudiantes no sólo buscan precio, sino también accesibilidad y facilidad de adaptación a la ciudad desde el primer momento", resume García.

La diferencia cambia cuando el estudiante ya está en España. Quienes buscan desde dentro del país suelen conocer mejor el mercado, comparar barrios, ajustar tiempos de desplazamiento y abrir el abanico a otras ciudades. Por eso, a través del informe se detecta que destinos como Bilbao o Zaragoza generan proporcionalmente más interés entre quienes ya se encuentran en territorio español.

El error más común: empezar tarde

La búsqueda de piso desde el extranjero también tiene sus riesgos. El más habitual, según HousingAnywhere, es dejarlo para el final. "Uno de los errores más habituales es empezar la búsqueda demasiado tarde, especialmente en ciudades con una demanda internacional elevada, como Madrid o Barcelona", advierte García. También es frecuente subestimar la competitividad del mercado, no tener preparada la documentación necesaria o elegir alojamiento sin conocer bien las diferencias entre barrios y distancias reales hasta la universidad.

En este escenario, las plataformas de alquiler online se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por estudiantes que necesitan cerrar alojamiento antes de aterrizar. La clave, insisten, está en recurrir a procesos seguros y verificados para evitar fraudes.

A los estudiantes internacionales en Madrid les preocupa el precio del alquiler. / UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

El impacto de esta movilidad va más allá del mercado inmobiliario. Según ICEX, los estudiantes internacionales generaron más de 6.300 millones de euros para la economía española durante el último curso analizado. Su presencia impulsa el consumo local, dinamiza los barrios universitarios y puede convertirse en una vía para captar futuros profesionales cualificados.

Para Madrid, el desafío no consiste solo en atraer estudiantes internacionales, sino en conseguir que puedan quedarse. HousingAnywhere señala que, de cara a 2030, las ciudades españolas tendrán que reforzar su capacidad para acoger y retener talento si quieren competir con otros destinos europeos.

"La competencia internacional por atraer estudiantes es cada vez mayor", apunta García. A su juicio, será clave aumentar la disponibilidad de alojamiento accesible y adaptado a las necesidades de los jóvenes internacionales, para que la vivienda no se convierta en un obstáculo.

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También será decisivo conectar mejor universidades, innovación y empleo. Madrid ya aparece como uno de los grandes polos académicos del país. Ahora, el reto es transformar ese interés internacional en integración real, oportunidades laborales y permanencia de talento.