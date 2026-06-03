Iberia estrena vuelos directos de Madrid a Bucarest con más de 12.700 plazas este verano

Iberia inaugura este miércoles su conexión directa desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con Bucarest, consolidando su apuesta por el mercado rumano con una oferta superior a las 12.700 plazas para la temporada de verano.

Frecuencias y horarios: conexión Madrid-Bucarest

La nueva ruta operativa estará disponible hasta el 30 de septiembre y contará con dos frecuencias semanales, facilitando los desplazamientos entre ambas capitales:

Salidas desde Madrid (miércoles y domingos): Los vuelos despegan a primera hora (07:10 y 06:45, respectivamente), permitiendo llegar a Bucarest antes del mediodía.

Los vuelos despegan a primera hora (07:10 y 06:45, respectivamente), permitiendo llegar a Bucarest antes del mediodía. Regresos desde Bucarest: Los vuelos de vuelta parten a las 12:20 los miércoles y a las 12:45 los domingos, con aterrizaje en Madrid durante la tarde.

Según ha destacado María Jesús López, directora Comercial, de Red y Alianzas de Iberia, la elección de Bucarest como destino emergente responde a su gran potencial turístico y económico. Más allá del turismo punto a punto, esta nueva ruta cumple una función dentro del Plan de Vuelo 2030 de la compañía: fortalecer el papel del aeropuerto de Madrid como hub estratégico. Gracias a este enlace, los pasajeros procedentes de Bucarest tendrán facilidades para conectar con los vuelos de Iberia hacia Norteamérica y Latinoamérica.

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Esta incorporación forma parte de la estrategia de expansión estacional de Iberia, que incluye también la reciente apertura de la ruta a Tivat (Montenegro).