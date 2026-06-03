VIAJES
Iberia estrena vuelos directos de Madrid a Bucarest con más de 12.700 plazas este verano
La ruta, operativa hasta el 30 de septiembre con dos frecuencias semanales, busca potenciar Madrid como hub estratégico para conexiones intercontinentales
EP
Iberia inaugura este miércoles su conexión directa desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con Bucarest, consolidando su apuesta por el mercado rumano con una oferta superior a las 12.700 plazas para la temporada de verano.
Frecuencias y horarios: conexión Madrid-Bucarest
La nueva ruta operativa estará disponible hasta el 30 de septiembre y contará con dos frecuencias semanales, facilitando los desplazamientos entre ambas capitales:
- Salidas desde Madrid (miércoles y domingos): Los vuelos despegan a primera hora (07:10 y 06:45, respectivamente), permitiendo llegar a Bucarest antes del mediodía.
- Regresos desde Bucarest: Los vuelos de vuelta parten a las 12:20 los miércoles y a las 12:45 los domingos, con aterrizaje en Madrid durante la tarde.
Según ha destacado María Jesús López, directora Comercial, de Red y Alianzas de Iberia, la elección de Bucarest como destino emergente responde a su gran potencial turístico y económico. Más allá del turismo punto a punto, esta nueva ruta cumple una función dentro del Plan de Vuelo 2030 de la compañía: fortalecer el papel del aeropuerto de Madrid como hub estratégico. Gracias a este enlace, los pasajeros procedentes de Bucarest tendrán facilidades para conectar con los vuelos de Iberia hacia Norteamérica y Latinoamérica.
Esta incorporación forma parte de la estrategia de expansión estacional de Iberia, que incluye también la reciente apertura de la ruta a Tivat (Montenegro).
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