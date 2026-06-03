SUCESO EN MADRID
Herido grave un joven de 22 años tras chocar su coche con un camión en la M-404 en Torrejón de Velasco
El conductor del turismo ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de pierna
Un joven de 22 años ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la M-404, a la altura del kilómetro 31, en el término municipal de Torrejón de Velasco. El siniestro se ha producido por un choque frontal entre un turismo y un camión, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid. El conductor del camión, por su parte, ha resultado ileso.
Tras ser liberado, el herido ha sido atendido por los sanitarios del SUMMA 112, que lo han estabilizado en el lugar del accidente. El joven presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura abierta en la pierna izquierda por lo que, debido a la gravedad de las lesiones, el equipo médico ha procedido a intubarlo antes de trasladarlo en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
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