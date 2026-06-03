Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa León XIVVoluntarios papaEstudiantes internacionalesFinanciación autonómicaVicente AleixandreLaia AbrilAtraco La VaguadaFeria de San IsidroExamen Historia PAUExamen inglés PAU
instagramlinkedin

SUCESO EN MADRID

Herido grave un joven de 22 años tras chocar su coche con un camión en la M-404 en Torrejón de Velasco

El conductor del turismo ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de pierna

Herido grave al chocar el coche que conducía con un camión en Torrejón de Velasco

Herido grave al chocar el coche que conducía con un camión en Torrejón de Velasco

EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Niño González

Madrid

Un joven de 22 años ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la M-404, a la altura del kilómetro 31, en el término municipal de Torrejón de Velasco. El siniestro se ha producido por un choque frontal entre un turismo y un camión, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid. El conductor del camión, por su parte, ha resultado ileso.

Tras ser liberado, el herido ha sido atendido por los sanitarios del SUMMA 112, que lo han estabilizado en el lugar del accidente. El joven presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura abierta en la pierna izquierda por lo que, debido a la gravedad de las lesiones, el equipo médico ha procedido a intubarlo antes de trasladarlo en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  2. Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
  3. Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
  4. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  5. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
  6. Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
  7. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  8. Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia

Herido grave un joven de 22 años tras chocar su coche con un camión en la M-404 en Torrejón de Velasco

Herido grave un joven de 22 años tras chocar su coche con un camión en la M-404 en Torrejón de Velasco

Herido grave al chocar el coche que conducía con un camión en Torrejón de Velasco

Así es el colegio en el que estudió la presentadora Henar Álvarez en Aluche: concertado, cristiano y comprometido con el desarrollo

Así es el colegio en el que estudió la presentadora Henar Álvarez en Aluche: concertado, cristiano y comprometido con el desarrollo

Guía definitiva para la visita del Papa León XIV a Madrid: consejos prácticos para personas mayores o con movilidad reducida

Guía definitiva para la visita del Papa León XIV a Madrid: consejos prácticos para personas mayores o con movilidad reducida

La Guardia Civil desmantela un narcopiso en Alpedrete después de las quejas de los vecinos por coches mal aparcados

La Guardia Civil desmantela un narcopiso en Alpedrete después de las quejas de los vecinos por coches mal aparcados

Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad es gratis durante una semana por la visita del Papa: fechas y líneas en las que no tendrás que pagar

Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad es gratis durante una semana por la visita del Papa: fechas y líneas en las que no tendrás que pagar

Detienen en Barajas a un ex policía local de Mallorca que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Detienen en Barajas a un ex policía local de Mallorca que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia

Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia