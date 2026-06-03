Guía definitiva para la visita del Papa León XIV a Madrid: consejos prácticos para personas mayores o con movilidad reducida

El anuncio de la visita del Papa León XIV a la capital ponía en marcha la preparación de un programa de actos litúrgicos y varios protocolos de seguridad en Madrid. Son muchas las personas que se espera acudan al encuentro del pontífice, y entre ellas, las personas mayores o con movilidad reducida son especialmente vulnerables. Por ello, ante las grandes aglomeraciones y las altas temperaturas que se esperan en Madrid del 6 al 9 de julio, la organización ha compartido varios consejos prácticos para asegurar que la experiencia de todos los feligreses sea lo más cómoda posible.

Lo más importante: altas temperaturas y esperas de varias horas

Entre las principales advertencias, la organización recuerda que las temperaturas en junio en Madrid podrían llegar a superar los 35 °C, y que las esperas entre actos pueden llegar a durar varias horas. Por estas razones se recomienda acudir con calzado cómodo, agua abundante, y una silla plegable ligera o un cojín para sentarse en las gradas.

En cuanto a las personas con algún tipo de restricción en su movilidad, se pide que informen previamente a la organización, ya que no todos los accesos están adaptados, y las multitudes o el pavimento irregular de las zonas históricas del centro de Madrid pueden dificultar sus desplazamientos.

Consejos prácticos: evitar las zonas más concurridas, y pedir ayuda a los voluntarios

En general, se pide a las personas mayores o con movilidad reducida que eviten las zonas más concurridas, ya que las pantallas gigantes permitirán ver desde más lejos, o que elijan los actos en recintos cerrados donde podrán contar con un asiento propio. Además, en todos los actos públicos se habilitarán zonas reservadas para sillas de ruedas.

En los actos públicos se habilitarán zonas específicas para quienes se desplacen con silla de ruedas / EFE (FABIO FRUSTACI)

Para quienes cuenten con alguna dificultad, la organización recuerda que se puede solicitar el acceso preferente al inscribirse y que el transporte público estará reforzado con mejoras de accesibilidad. También aquellos que deseen desplazarse en coche podrán solicitar su tarjeta de estacionamiento para PMR.

La Tarjeta de Estacionamiento PMR puede solicitarse online / Afanias

En cualquier caso, se recomienda acudir con tiempo, planificar las rutas para evitar zonas con escaleras o estaciones de metro no accesibles y pedir ayuda a los voluntarios que irán identificados con chalecos en caso de tener cualquier duda o ante cualquier problema.

Guía definitiva: ¿Qué llevar?

Para facilitar la preparación previa a la celebración de los diferentes actos, desde la organización han preparado una lista de imprescindibles: