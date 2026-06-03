Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa León XIVVoluntarios papaEstudiantes internacionalesFinanciación autonómicaVicente AleixandreLaia AbrilAtraco La VaguadaFeria de San IsidroExamen Historia PAUExamen inglés PAU
instagramlinkedin

VISITA PAPA LEÓN XIV

Guía definitiva para la visita del Papa León XIV a Madrid: consejos prácticos para personas mayores o con movilidad reducida

La organización del evento en Madrid recomienda calzado cómodo, agua y sillas plegables ante las altas temperaturas y esperas de varias horas

Se recomienda a las personas mayores evitar las zonas más concurridas y llevar calzado cómodo

Se recomienda a las personas mayores evitar las zonas más concurridas y llevar calzado cómodo / VATICAN MEDIA / Zuma Press / Eur

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

El anuncio de la visita del Papa León XIV a la capital ponía en marcha la preparación de un programa de actos litúrgicos y varios protocolos de seguridad en Madrid. Son muchas las personas que se espera acudan al encuentro del pontífice, y entre ellas, las personas mayores o con movilidad reducida son especialmente vulnerables. Por ello, ante las grandes aglomeraciones y las altas temperaturas que se esperan en Madrid del 6 al 9 de julio, la organización ha compartido varios consejos prácticos para asegurar que la experiencia de todos los feligreses sea lo más cómoda posible.

Lo más importante: altas temperaturas y esperas de varias horas

Entre las principales advertencias, la organización recuerda que las temperaturas en junio en Madrid podrían llegar a superar los 35 °C, y que las esperas entre actos pueden llegar a durar varias horas. Por estas razones se recomienda acudir con calzado cómodo, agua abundante, y una silla plegable ligera o un cojín para sentarse en las gradas.

En cuanto a las personas con algún tipo de restricción en su movilidad, se pide que informen previamente a la organización, ya que no todos los accesos están adaptados, y las multitudes o el pavimento irregular de las zonas históricas del centro de Madrid pueden dificultar sus desplazamientos.

Consejos prácticos: evitar las zonas más concurridas, y pedir ayuda a los voluntarios

En general, se pide a las personas mayores o con movilidad reducida que eviten las zonas más concurridas, ya que las pantallas gigantes permitirán ver desde más lejos, o que elijan los actos en recintos cerrados donde podrán contar con un asiento propio. Además, en todos los actos públicos se habilitarán zonas reservadas para sillas de ruedas.

VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 30/05/2026.- Pope Leo XIV (C-R) greets the faithful as he leads a worldwide Rosary for Peace concluding the Marian month of May, in the Vatican Gardens, Vatican City, 30 May 2026. (Papa) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

En los actos públicos se habilitarán zonas específicas para quienes se desplacen con silla de ruedas / EFE (FABIO FRUSTACI)

Para quienes cuenten con alguna dificultad, la organización recuerda que se puede solicitar el acceso preferente al inscribirse y que el transporte público estará reforzado con mejoras de accesibilidad. También aquellos que deseen desplazarse en coche podrán solicitar su tarjeta de estacionamiento para PMR.

La Tarjeta de Estacionamiento PMR puede solicitarse online

La Tarjeta de Estacionamiento PMR puede solicitarse online / Afanias

En cualquier caso, se recomienda acudir con tiempo, planificar las rutas para evitar zonas con escaleras o estaciones de metro no accesibles y pedir ayuda a los voluntarios que irán identificados con chalecos en caso de tener cualquier duda o ante cualquier problema.

Guía definitiva: ¿Qué llevar?

Para facilitar la preparación previa a la celebración de los diferentes actos, desde la organización han preparado una lista de imprescindibles:

Noticias relacionadas y más

  • Documentación de discapacidad o certificado de movilidad reducida
  • Medicación habitual (para varios días por precaución)
  • Batería de repuesto para silla eléctrica si la usas
  • Silla plegable ligera para actos al aire libre
  • Cojín para esperas largas
  • Calzado cómodo y ya usado
  • Parasol o sombrilla
  • Agua abundante y comida accesible sin tener que levantarse
  • Teléfono con contacto de emergencia en acceso rápido

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  2. Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
  3. Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
  4. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  5. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
  6. Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
  7. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  8. Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia

Guía definitiva para la visita del Papa León XIV a Madrid: consejos prácticos para personas mayores o con movilidad reducida

Guía definitiva para la visita del Papa León XIV a Madrid: consejos prácticos para personas mayores o con movilidad reducida

Herido grave un joven de 22 años tras chocar su coche con un camión en la M-404 en Torrejón de Velasco

La Guardia Civil desmantela un narcopiso en Alpedrete después de las quejas de los vecinos por coches mal aparcados

La Guardia Civil desmantela un narcopiso en Alpedrete después de las quejas de los vecinos por coches mal aparcados

Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad es gratis durante una semana por la visita del Papa: fechas y líneas en las que no tendrás que pagar

Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad es gratis durante una semana por la visita del Papa: fechas y líneas en las que no tendrás que pagar

Detienen en Barajas a un ex policía local de Mallorca que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Detienen en Barajas a un ex policía local de Mallorca que huyó a Asia tras ser condenado a siete años por intentar matar a su mujer

Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia

Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia

La historia de un dolor que la medicina no quiso escuchar: Laia Abril retrata el precio de no creer a las mujeres

Justo Sierra (Urovesa): "Necesitamos impulsar una industria de defensa tecnológicamente avanzada"

Justo Sierra (Urovesa): "Necesitamos impulsar una industria de defensa tecnológicamente avanzada"