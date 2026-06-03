La Guardia Civil desmantela un narcopiso en Alpedrete después de las quejas de los vecinos por coches mal aparcados

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga ubicado en un domicilio de Alpedrete y ha detenido a dos varones, de 31 y 35 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Ambos han ingresado en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo gracias a la colaboración de la Policía Local y a las quejas de varios vecinos, que alertaron del aumento de personas que acudían en vehículo a una vivienda situada en una urbanización. Según relataban, los visitantes permanecían poco tiempo en el domicilio, pero aparcaban en la zona y llegaban a obstaculizar el acceso a la urbanización.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que uno de los investigados mantenía un elevado nivel de vida y utilizaba vehículos de alta gama. Además, había alquilado una nave industrial para ocultarlos y alternaba su uso con el objetivo de evitar ser descubierto. El segundo detenido, por su parte, se encargaba presuntamente de vigilar, custodiar y vender las sustancias estupefacientes a los compradores que acudían al domicilio.

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La Guardia Civil practicó registros tanto en la vivienda como en la nave industrial. En ellos intervino unos 70 gramos de cocaína, 40 gramos de hachís, más de 3.000 euros en metálico, un vehículo, relojes de oro y documentación contable relacionada con las ventas de droga, cuyo importe ascendía a casi 50.000 euros durante el primer cuatrimestre del año.