ESTRENO
'Las que gritan': una comedia sobre el redescubrimiento vital llega al Teatro Maravillas
La obra, que permanecerá en cartel hasta el 30 de agosto, narra las peripecias de tres hermanas ante el nuevo estilo de vida de su madre tras enviudar
La cartelera madrileña suma una nueva propuesta este verano en el Teatro Maravillas, situado en la calle Manuela Malasaña, 6. La pieza, escrita por Antonio Rincón-Cano y José María del Castillo —quien también dirige el montaje—, permanecerá en cartel hasta el 30 de agosto con una duración de 95 minutos de espectáculo.
La historia narra la preocupación de tres hermanas ante el cambio radical de vida de su madre, Consuelo. Tras enviudar, la matriarca ha optado por un estilo de vida basado en la libertad: ahora conduce una moto Harley y muestra una actitud audaz ante situaciones como saltar en paracaídas con sus hijas.
Durante un fin de semana familiar en el campo, las protagonistas deberán convivir en un encuentro lleno de enredos. Allí, se verán forzadas a enfrentar sus miedos, secretos y fantasmas del pasado, cuestionándose su propia identidad bajo la pregunta: ¿quién soy y quién quiero ser?
Un homenaje a la familia elegida
Esta disparatada comedia funciona como un homenaje tanto a las madres, por lo que son y lo que ejercen, como a las hijas, a las hermanas y a la familia que uno elige a lo largo de la vida. El montaje profundiza en el dolor a través de la risa y la liberación, planteando una reflexión positiva sobre la fe en los propósitos individuales.
El reparto está encabezado por un elenco de actrices de gran trayectoria: Soledad Mallol, recordada por Escenas de matrimonio; Mariona Terés, quien destacó en Paquita Salas; Marina San José, conocida por Amar en tiempos revueltos; Rocío Marín, presente en La que se avecina; y Laia Alemany, reconocida por su intervención en Élite.
Precio y horarios
Las funciones se llevarán a cabo de martes a domingo a las 20:00 horas. En el mes de julio, el calendario abarca de martes a sábado, mientras que en agosto se ajusta a funciones de miércoles a domingo. El precio base parte de los 22 euros. Existen promociones limitadas de hasta un 20% de descuento en funciones seleccionadas, además de opciones especiales para grupos que superen las 20 personas.
La obra es apta para todos los públicos y llega a la capital en una coproducción de Coribante y La Raíz Producciones, a partir de una producción original de Pentación y Coribante.
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