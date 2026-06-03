Los expertos advierten: esta es la temperatura a partir de la que está en peligro tu salud si resides en la Comunidad de Madrid

El Ministerio de Sanidad ha actualizado los umbrales máximos de temperatura a partir de los cuales el exceso de calor incrementa el riesgo para la salud y la mortalidad asociada. Estos límites varían notablemente según el territorio: van desde los 25,7 grados del litoral asturiano y guipuzcoano hasta los 41,5 grados de la campiña sevillana, el valor más alto de toda España.

En la Comunidad de Madrid, el umbral más elevado se sitúa en los 39,2 grados en la zona Sur, Vegas y Oeste. En la zona metropolitana y Henares, el límite baja a los 37,4 grados, mientras que en la zona de la Sierra Madrileña está en 35, 8 grados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el responsable de Salud y Cambio Climático del departamento, Héctor Tejero, han presentado este miércoles el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud de 2026. El documento incorpora nuevos criterios metodológicos tras una revisión exhaustiva de las series históricas de mortalidad y temperaturas en España.

Umbrales adaptados a cada territorio

El plan, activado el pasado 14 de mayo y vigente hasta mediados de septiembre —aunque puede ampliarse 15 días más— mantiene la división del mapa en 182 áreas meteosalud, zonas con características climatológicas similares. A cada una de ellas se le asigna una temperatura máxima concreta a partir de la cual aumenta el riesgo sanitario.

Sanidad recuerda que la población no está igual de adaptada al calor en todos los territorios. Por ello, los umbrales son muy distintos según la zona y tienden a ser más altos en el sur del país. Por cada grado que se supera el umbral establecido, el riesgo de mortalidad atribuible a las altas temperaturas aumenta entre un 9,1% y un 10,7%. De media, cada episodio de calor extremo se asocia con tres defunciones diarias más.

Mapa con los umbrales actualizados. / Ministerio de Sanidad

La ministra ha subrayado que hablar de calor también es hablar de desigualdades, ya que sus efectos no se afrontan igual desde una vivienda bien aislada que desde una precaria, ni afectan del mismo modo a quien puede adaptar sus horarios que a quien trabaja durante horas al aire libre.

Los umbrales más altos se concentran en Andalucía, donde oscilan entre los 27,1 grados del Estrecho y los 41,5 de la campiña sevillana. También destacan los 41,3 grados de la campiña cordobesa y de las Vegas del Guadiana, en Extremadura.

En Castilla-La Mancha, el valor más alto corresponde a La Mancha de Ciudad Real, con 40,1 grados; en Aragón, al Bajo Aragón de Teruel, con 39,7; y en Galicia, al sur de Ourense, con 38,6. En Murcia, la Vega del Segura alcanza los 38,2 grados, mientras que en la Comunidad Valenciana el umbral máximo se sitúa en el interior de Valencia, con 38 grados.

En Castilla y León, el umbral más elevado se registra en la Meseta de Soria, con 37,7 grados, la misma cifra que en la Depresión Central de Lleida. En Baleares, el máximo se alcanza en el interior de Mallorca, con 37 grados; en Navarra, en la Ribera del Ebro, con 36,9; y en La Rioja, en la Ribera del Ebro riojana, con 35,2. En Canarias, el umbral más alto se sitúa en La Gomera, con 32,2 grados.

En el extremo opuesto, los umbrales más bajos se encuentran en el litoral oriental asturiano y en el litoral de Gipuzkoa, ambos con 25,7 grados, seguidos del litoral cántabro, con 26,7.

Cuatro niveles de riesgo para la salud

Las 182 zonas meteosalud se han definido a partir de áreas con climatologías similares de Fenómenos Meteorológicos Adversos establecidas por la Agencia Estatal de Meteorología. Esto permite ajustar las alertas a la vulnerabilidad específica de cada población local.

Un hombre se refresca para aliviar el calor en una fuente. / EFE / Salas

En los casos en los que faltaban más del 10% de los datos, Sanidad ha recurrido a “zonas espejo” para asignar el percentil provincial correspondiente y garantizar así la cobertura de todo el territorio. Es el caso, por ejemplo, de la Sierra de Tramontana, en Baleares, que toma como referencia la zona norte de Mallorca, o del Condado de Treviño, en Burgos, que se apoya en la Llanada Alavesa.

El plan establece cuatro niveles de riesgo en función de la persistencia de temperaturas previstas por encima del umbral durante tres días consecutivos. El nivel 0, identificado en verde, implica ausencia de riesgo; el nivel 1, en amarillo, riesgo bajo; el nivel 2, en naranja, riesgo medio; y el nivel 3, en rojo, riesgo alto.

Cada nivel lleva asociadas distintas actuaciones para reducir el impacto del calor, especialmente entre los colectivos más vulnerables: niños, personas mayores —en particular a partir de los 75 años—, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas.

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Sanidad insiste en las recomendaciones habituales para protegerse de las altas temperaturas: beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar, permanecer en lugares frescos o climatizados, reducir la actividad física durante las horas centrales del día y conservar los medicamentos en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.