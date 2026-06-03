De la mística urbana a la intimidad de lo doméstico: el arte gallego reivindica en Madrid la pintura como motor de innovación

“El deber de lo nuevo es el principal deber de todo artista creador”, dijo una vez Ramón Gómez de la Serna. Es, precisamente, esta máxima la que da sentido a la exposición El deber de lo nuevo, una muestra de la Colección de Arte Afundación, declarada Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia en 2015. Organizada junto al Ayuntamiento de Madrid a través del Museo de Arte Contemporáneo, reúne 39 obras de 25 artistas procedentes de los fondos gallegos, además de 14 piezas de la colección madrileña. Todas ellas creadas entre las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI.

La exhibición supone una primera vez en la capital para la colección privada, considerada la más importante del arte gallego contemporáneo. Inaugurada este miércoles, propone un recorrido por algunos de los nombres más interesantes del panorama artístico actual. El proyecto, comisariado por Paloma Vela Garicano y Roberto García Nieto, establece un diálogo entre ambas colecciones a través de estéticas y conceptos que abordan la identidad, la memoria, la naturaleza o la crítica social.

Organizada junto al Ayuntamiento de Madrid a través del Museo de Arte Contemporáneo, reúne 39 obras de 25 artistas procedentes de los fondos gallegos, además de 14 piezas de la colección madrileña. / FELIPE NOMBELA

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 17 de enero de 2027, ha contado durante su inauguración con Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; y Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación.

Diálogo entre obras

“Esta exposición es en sí misma un doble diálogo necesario en una sociedad sana, que debe mantenerlo siempre entre lo público y lo privado. Estas 39 obras, pertenecientes a dos colecciones muy diferentes, tienen un único objetivo, que es conservar un patrimonio artístico fundamental para atender a la sociedad contemporánea. Son la expresión de ese espíritu y representan la capacidad de innovación del arte español y, concretamente, del gallego”, ha señalado la delegada.

En opinión de Rivera, esta exposición es una “magnífica oportunidad para que madrileños y visitantes descubran una de las colecciones privadas más importantes de arte contemporáneo de nuestro país. El diálogo entre obras demuestra que el arte es un espacio de encuentro capaz de tender puentes entre territorios, miradas y sensibilidades”.

Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación junto a comisarios y autoridades durante la presentación.. / FELIPE NOMBELA

Entre los artistas presentes figuran nombres como Soledad Sevilla, Daniel Canogar, Menchu Lamas, Antón Patiño, Carlos Alcolea, Eduardo Arroyo, Alberto García-Alix, Leopoldo Nóvoa, Manuel Vilariño o Antón Lamazares. Pintura, fotografía, escultura y audiovisuales conviven en una propuesta que pone el foco en la innovación como motor de creación artística y ofrece una panorámica de la riqueza y diversidad del arte contemporáneo made in Galicia.

Firmas de primer nivel

“Las obras van, en sentido cronológico, van desde un Eduardo Arroyo de 1970 hasta un Nano Abia del año 2010. Un recorrido por 40 años de creación española, que nos permite encontrarnos con algunas de las más interesantes aportaciones artísticas de este periodo. Hemos querido asistir al encuentro de obras que establecen vínculos, a veces, sorprendentes. Obras que se alimentan mutuamente para fascinación del espectador”, ha expresado Paloma Vela Garicano, responsable de la colección Afundación, durante la presentación.

“Los artistas presentes en la exposición son firmas de primer nivel, importantes figuras del panorama artístico nacional e internacional, que trabajan estéticas personales enraizadas en corrientes tan dispares como el pop art, el hiperrealismo o el grafiti. La personalidad creativa es, sin duda, la seña de identidad de estas autorías. Obras realizadas con humo, ceniza, sobre terciopelo o cartón. Una riqueza material reflejo de la libertad creativa del arte contemporáneo”, ha añadido.

Noticias relacionadas

'El deber de lo nuevo', exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. / FELIPE NOMBELA

Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, por su parte, ha cerrado el acto señalando que el diálogo “no es una suma de monólogos, sino un espacio intertextual donde las ideas se hibridan y evolucionan hacia un pensamiento complejo”. “Este cruce semiótico crea una red de significados que ninguna pieza podría emitir por sí misma. Esta muestra busca generar un tercer espacio discursivo, un territorio de hospitalidad intelectual donde las identidades geográficas e históricas ensanchan de forma irreversible nuestros horizontes culturales, nuestro conocimiento”, ha concluido.