'Cor Unum', el dulce artesano de fresón y chocolate que une a Madrid con el Papa León XIV

La Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) han presentado Cor Unum, cuyo nombre significa "un solo corazón". Esta creación pastelera ha sido diseñada para conmemorar la visita del Papa León XIV a la región, integrando el saber hacer de los maestros reposteros madrileños con el significado institucional de este acontecimiento.

Un simbolismo basado en la tradición

La denominación del postre guarda una estrecha relación con la espiritualidad de la Orden de San Agustín, a la cual pertenece el pontífice. El nombre se inspira en la Regla de San Agustín, que invita a los fieles a vivir con el corazón puesto en Dios y en la comunidad, simbolizando los valores de fraternidad y unión que el Ejecutivo regional ha querido destacar durante la presentación de la iniciativa.

Mariano de Paco Serrano y Pastelería Mallorca presentan el dulce homenaje a León XIV / COMUNIDAD DE MADRID

El desarrollo de la pieza fue liderado por Pastelerías Mallorca, quienes integraron técnicas de la repostería clásica con productos representativos del territorio madrileño. La base consiste en una masa sablé de mantequilla, que alberga en su interior una suave crema de limón. Como elemento identitario, el dulce incorpora un núcleo de mermelada artesana de fresón de Aranjuez, equilibrando la acidez del cítrico con el dulzor del fruto.

En cuanto a su presentación, el acabado incluye un baño de chocolate blanco decorado con líneas en tonos amarillos, diseñadas para evocar los colores del Vaticano. La pieza está coronada por una lámina de chocolate que reproduce el escudo pontificio. Además, pensando en la inclusión, se ha previsto la elaboración de una variante sin gluten para asegurar que el dulce sea apto para personas celíacas.

¿Dónde encontrar el dulce dedicado a León XIV?

La iniciativa trasciende el ámbito de un solo establecimiento, ya que la receta ha sido compartida con los artesanos asociados a ASEMPAS. Esto permite que pastelerías como La Mallorquina, Viena Capellanes, Nunos, Paco Pastel, Plademunt y Lazareno Gourmet incluyan la pieza en su oferta habitual. Los creadores han subrayado que se trata de un detalle diseñado para ser fácil de transportar, permitiendo que tanto residentes como turistas puedan llevarse un recuerdo gastronómico de este evento.

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Para acercar esta creación a la ciudadanía, la Comunidad de Madrid ofrecerá una degustación gratuita los días 6 y 7 de junio. La actividad se desarrollará en el Centro de Turismo de Sol, ubicado en el número 5 de la Puerta del Sol, a partir de las 11:00 horas y hasta agotar existencias. Paralelamente, la asociación de pasteleros enviará una muestra formal a la Conferencia Episcopal Española para su entrega al Papa León XIV, sellando así el homenaje institucional y artesano.