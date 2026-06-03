Cómo conseguir una audiencia privada con el Papa: requisitos, proceso y coste

Desde el 6 de junio y hasta el próximo 9 de junio, el Papa León XIV visitará la capital como parte de su viaje apostólico a nuestro país. Esto dará la oportunidad a miles de madrileños de ver al pontífice en persona, y para los más afortunados y madrugadores, incluso de hablar con él y recibir sus bendiciones. Sin embargo, muchos otros por razones de trabajo o personales no podrán asistir a su encuentro.

Por suerte, esta no es la única oportunidad disponible para conocer a Su Santidad, y es que desde la Prefectura de la Casa Pontificia también se ofrece la posibilidad de solicitar una audiencia privada en el Vaticano, un encuentro que, además, es gratuito.

Cómo solicitar las entradas paso a paso

Para pedir una audiencia con el Papa, la vía más accesible es asistir a la Audiencia General de los miércoles. Aunque el acto es totalmente gratuito, es necesario solicitar por anticipado las entradas a través de la Prefectura de la Casa Pontificia. Para ello, el primer paso es descargar el formulario oficial desde su página web, y completar los datos: fecha en la que se desea asistir, el número de entradas y el contacto.

Formulario de la Prefectura de la Casa Pontificia para solicitar billetes / El Periódico de España

Una vez rellenada la solicitud, esta debe ser enviada por fax al número (+39) 06 69885863 o por correo postal a la dirección: "Prefettura della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano". En caso de aprobarse la petición, la confirmación llegará por escrito y se deberán recoger las entradas físicas en la oficina situada dentro del Vaticano, cerca del Portone di Bronzo, uno o dos días antes del evento.

Recién casados y enfermos

En la lista de peticiones, los recién casados y los enfermos cuentan con prioridad e incluso con una sección especial dentro de las Audiencias. Para quienes hayan contraído matrimonio, debe tenerse en cuenta que el sacramento debe haberse celebrado hace menos de tres meses. Además, es necesario adjuntar el certificado de matrimonio a la solicitud y presentar el original el día de la audiencia firmado por su párroco. Para estas parejas, el código de vestimenta suele ser el atuendo de la boda: la novia con vestido blanco y el novio con traje formal. Allí, el papa les concederá la bendición especial "sposi novelli".

El papa bendice el matrimonio de dos jóvenes en Roma / Alis Ramirez en Facebook

Otra opción al aire libre: el Ángelus Dominical

Aunque algo menos personalizado, también existe la opción de asistir al rezo del Ángelus Dominical que se celebra cada domingo a las 12:00 del mediodía en la Plaza de San Pedro y para la que no se necesitará solicitar entradas con antelación. Allí, el Papa León XIV saluda a los feligreses y guía la celebración desde su balcón.