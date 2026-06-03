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COLEGIOS

Así es el colegio en el que estudió la presentadora Henar Álvarez en Aluche: concertado, cristiano y comprometido con el desarrollo

La madrileña, conocida por su trayectoria como cómica y actriz, cursó sus estudios en un centro educativo con una educación de inspiración cristiana

Henar Álvarez.

Henar Álvarez.

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Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Guionista, cómica, actriz, directora, presentadora de televisión, creadora de los pódcast 'Dos rubias muy legales' y 'El Olimpo de las diosas', colaboradora de programas y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid: esta larga lista no puede corresponder a otra persona que no sea Henar Álvarez, una de esas madrileñas que no necesitan presentación.

Toda esta larga trayectoria siempre inicia por algo inevitable: el colegio. Álvarez creció en el barrio de Aluche y tal y como contó en su programa de entrevistas 'Al cielo con ella' junto a Daniel Guzmán, en su caso fue en La Salle. En la Comunidad de Madrid esta red de educación cuenta varios centros, en concreto La Salle Institución, ubicado en el barrio de Las Águilas en el número 50 de la calle de Blas Cabrera.

Esta es la fachada principal del colegio.

Esta es la fachada principal del colegio. / La Salle

Así es el colegio en el que estudió Henar Álvarez

Este centro se trata de un colegio concertado y cubre todas las etapas educativas: desde infantil hasta bachillerato y ciclos formativos superiores. El planteamiento educativo trabaja en los valores de responsabilidad, justicia, interioridad, trascendencia, creatividad y convivencia y entre los rasgos distintivos del centro destaca "una educación de inspiración cristiana" y un estilo de enseñanza personalizada, creativa y en equipo, tal y como indican desde su propia web.

La Salle Institución, en su interior.

La Salle Institución, en su interior. / La Salle

El centro cuenta con múltiples servicios de orientación, comedor, auxiliares de conversación y diferentes extraescolares culturales como inglés, música, teatro, robótica o danza y deportivas como baloncesto, fútbol sala, judo, gimnasia rítmica y ajedrez.

Noticias relacionadas y más

El gimnasio de La Salle Institución.

El gimnasio de La Salle Institución. / La Salle

Otros servicios

El centro Institución La Salle participa diferentes programas como el 'PROYDE', con un objetivo social para la promoción y el desarrollo de las personas en países empobrecidos mediante la realización de proyectos y programas de desarrollo. También tiene un Club de Baloncesto 86 y un grupo de Scout. Para los interesados, el colegio cuenta con programas de Escuela de Verano para alumnos de infantil y primaria desde los 95 euros semanales.

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