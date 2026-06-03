El cardenal Cobo defiende al Papa ante las críticas por no reunirse con víctimas de abusos: "El tiempo es limitado"

Madrid se prepara para la llegada del papa León XIV, quien visitará la capital desde este sábado hasta el próximo martes. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha revelado que el Santo Padre se muestra sorprendido por la "gran acogida" y la notable expectación generada en la ciudad, un interés que trasciende el ámbito eclesiástico para alcanzar a diversos sectores de la sociedad.

Durante una visita al montaje de los escenarios en la plaza de Cibeles, donde el pontífice oficiará una misa multitudinaria este domingo, el cardenal Cobo ha calificado el ambiente previo como "desbordante". Según ha explicado, el elevado volumen de regalos y peticiones recibidas ha superado las expectativas iniciales de la delegación vaticana.

Para la Iglesia, la elección de Madrid responde a una estrategia clara: la ciudad no solo es una diócesis de gran relevancia, sino que actúa como una plataforma internacional desde la cual el Papa puede dirigir sus mensajes al mundo entero. Cobo ha enfatizado que el pontífice deseaba visitar Madrid, valorando especialmente la hospitalidad de la comunidad católica madrileña.

Gestión de encuentros y atención a víctimas

La posibilidad de que el Papa se reúna con diversos colectivos ha marcado la actualidad. Ante las preguntas sobre un posible encuentro con víctimas de abusos, el cardenal Cobo ha señalado que no reunirse con ellas en esta visita específica no significa que no le interesen. Ha argumentado que, simplemente, "el tiempo es limitado".

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha recordado que existen "mil grupos" presionando para ser escuchados. Además, ha subrayado que el Papa "ya se ha reunido con víctimas en Roma varias veces" y que este tema es un compromiso que la Iglesia española trabaja desde hace más de diez años, algo que el pontífice conoce perfectamente. "Ver que lo puntual no quita el interés y poder seguir el tema a largo plazo, que es lo que nos interesa", ha añadido Cobo, quien ha concluido con tono distendido que, ante tantas realidades interesadas, "tenemos que dejarle dormir por lo menos".

Sobre el estado de los preparativos logísticos, el arzobispo ha asegurado que el trabajo se desarrolla de forma "intensa" y que las previsiones indican que llegarán con los plazos cumplidos. Los lugares de acogida, entre los que se encuentran parroquias, colegios y polideportivos, ya han comenzado a recibir a los primeros peregrinos.

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Para Cobo, la instalación de la cruz en los escenarios de Cibeles es la señal definitiva de que la organización se encuentra en su fase final. La visita mantiene a la capital en un estado de preparación constante para asegurar el correcto desarrollo de este encuentro histórico.