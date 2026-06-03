VISITA DE LEÓN XIV
Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad es gratis durante una semana por la visita del Papa: fechas y líneas en las que no tendrás que pagar
Los madrileños y fieles podrán disfrutar de transporte público gratuito por la visita de León XIV durante estos días
¡Buenas noticias para quienes tengan que moverse por Madrid durante la visita del papa León XIV! Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) serán gratuitos lo desde este miércoles, 3 de junio, y hasta el martes 9 de junio, ambos incluidos. Además, para los que prefieran las bicicletas para moverse por la urbe, los viajes en Bicimad serán gratuitos en las mismas fechas.
El Ayuntamiento pone así en marcha el mayor periodo de gratuidad en la capital coincidiendo, además, con la celebración del Día Mundial de la Bicicleta. Esta medida busca reducir el uso del vehículo privado y facilitar los desplazamientos en una semana marcada por la llegada de miles de fieles y peregrinos, así como por los cortes, desvíos y restricciones de tráfico previstos con motivo de la visita del Pontífice.
Los puntos de mayor impacto serán el entorno de la plaza de Lima y el eje de Cibeles, Recoletos y Castellana. En la plaza de Lima está prevista la vigilia con jóvenes, mientras que la plaza de Cibeles acogerá la misa y procesión del Corpus Christi, uno de los actos centrales de la visita del Papa a Madrid.
Refuerzo de autobuses y Metro
Además de la gratuidad, EMT Madrid reforzará el servicio durante los días de mayor afluencia. El dispositivo contempla hasta 184 autobuses adicionales los días 6 y 7 de junio, lo que supone un incremento aproximado del 25% sobre la dotación habitual.
De esta manera, tal y como ha informado la Comunidad de Madrid, se reforzarán hasta un 125 % la frecuencia de trenes en algunas líneas de Metro para facilitar la movilidad de los peregrinos durante la visita de su Santidad.
Recomendaciones para moverse por Madrid durante la visita del Papa
Las administraciones recomiendan evitar el coche privado, especialmente en los desplazamientos hacia el centro y el eje Recoletos-Castellana. Para quienes tengan que moverse por Madrid entre el 3 y el 9 de junio, la mejor opción será consultar con antelación el estado de EMT, Metro y tráfico, prever más tiempo del habitual y priorizar trayectos en transporte público.
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
- Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
- Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
- Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
- Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
- Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia