Ayuso da luz verde a la ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la familia

El Consejo de Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha dado este miércoles luz verde a su proyecto de ley que reconocerá al concebido no nacido, a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar.

El texto, que responde a un compromiso adquirido por la presidenta ya en su primera campaña electoral, en 2019, será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, que será por lectura única, y la Comunidad confía en que quede definitivamente ratificado a finales de junio, antes de finalizar el presente período de sesiones.

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que Madrid se convertirá en "la primera comunidad autónoma en reconocer, con carácter general", al concebido no nacido.

García Martín ha explicado que, para las ventajas derivadas de la condición de familia numerosa y las ayudas con "contenido económico", el reconocimiento operará a partir de la semana 14 de gestación (no la 12, como figuraba inicialmente en el anteproyecto), aunque cada convocatoria específica podrá fijar una fecha más tardía.

Para el resto de ventajas, como las derivadas del cálculo de la renta per cápita de la unidad familiar en el acceso a ciertas ayudas, los efectos se producirán desde la concepción.

Además, el texto establece la creación de un certificado específico de "familia asimilada a familia numerosa", cuya obtención será obligatoria para acceder a los beneficios, y que será válido hasta los tres meses siguientes a la fecha prevista de parto. En los casos de gestación múltiple, se tendrá en cuenta por separado a cada uno de los concebidos.

Ampliación de las ayudas

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación de 4,5 millones de euros para reforzar la dotación destinada este año a las ayudas por gestación, nacimiento y adopción dirigidas a madres de 30 años o menos con rentas inferiores a 30.000 euros anuales.

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La Comunidad de Madrid concede una prestación de 500 euros mensuales por cada hijo desde la semana 21 de embarazo hasta que cumple dos años. De este modo, las beneficiarias perciben un total de 14.500 euros a lo largo de los 29 meses de duración de la ayuda. Desde su puesta en marcha, se han aprobado más de 31.000 prestaciones.