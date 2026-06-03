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ELECCIONES

Madrid pondrá autobuses para llevar a los socios del Real Madrid a votar en Valdebebas

El Ayuntamiento colaborará con el club para facilitar el acceso a la ciudad deportiva ante las restricciones de tráfico por la visita del Papa

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, candidatos a la presidencia del Real Madrid.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, candidatos a la presidencia del Real Madrid. / EPE

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EFE

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid colabora con el Real Madrid en la organización de las elecciones a la presidencia del club que se celebrarán el 7 de junio en la ciudad deportiva de Valdebebas, facilitando autobuses lanzadera para el traslado de aficionados desde distintos emplazamientos de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, explicó este miércoles a los medios que el club se ha dirigido al Consistorio para solicitar espacios desde los que puedan salir autobuses con destino a Valdebebas, con el objetivo de facilitar el acceso de los socios a la jornada electoral, debido a las restricciones de tráfico por la visita del papa.

Según precisó, será el propio club el encargado de organizar y comunicar las ubicaciones concretas de estas lanzaderas, que conectarán con la ciudad deportiva durante el desarrollo de la votación.

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán este domingo en Valdebebas, donde se concentrará el proceso de participación, y se prevé una alta afluencia de votantes, lo que ha motivado este dispositivo de apoyo en el transporte.

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En ellas compiten dos empresarios: el actual mandatario, Florentino Pérez, quien busca la reelección para un tercer período (después de las presidencias de 2000 a 2006 y de 2009 a la actualidad), y Enrique Riquelme.

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