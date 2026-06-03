El alcalde de Leganés defiende las redadas en La Cubierta: "No quiero ni un golfo en la ciudad"

El alcalde de Leganés, el 'popular' Miguel Ángel Recuenco, ha asegurado que la Policía Nacional y Local seguirán realizando redadas en bares y discotecas del entorno de la plaza de toros La Cubierta, una medida "contundente" para rebajar la delincuencia en la ciudad. "No quiero ni un golfo en Leganés", ha señalado el regidor.

A preguntas de los medios, el primer edil del cuarto municipio de Madrid en población, con casi 200.000 habitantes, ha aludido a la redada del pasado fin de semana, que se saldó con casi mil identificados y tres detenidos. En este contexto, Recuenco ha hecho énfasis en la diferencia de los motivos de las detenciones respecto al inicio de las redadas.

"En las primeras redadas había detenciones por posesión de machetes o pistolas, y en estas últimas, por comportamientos incívicos", ha precisado al respecto para agregar que "hay ilícitos que hay que combatir, pero que no tienen nada que ver con lo que se encontraba al principio".

Seguirán actuando con "contundencia"

Tras varias intervenciones en uno de los puntos más conflictivos del municipio, el alcalde ha anunciado que seguirán actuando "con contundencia" en la plaza de toros.

La intervención del fin de semana se saldó con tres detenidos y un total de 970 identificados, al tiempo que se abrieron 18 actas por tenencia de sustancias ilegales.

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El operativo, coordinado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, se llevó a cabo en ocho locales de la zona, donde se comprobó que estos cumplieran con los límites de aforo, los controles de acceso, no se permitiera la entrada a menores ni el consumo ni tenencia de drogas, según un comunicado del Ayuntamiento.