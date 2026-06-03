La Aemet anuncia un ligero cambio de tiempo en Madrid: descenso de temperaturas y jornada más fresca este jueves

Tras varias jornadas consecutivas en las que las temperaturas máximas han superado los 30 grados, ahora la previsión parece presentar un ligero cambio. Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para este jueves 4 de junio, dominado por la estabilidad y los cielos despejados durante gran parte del día.

Jornada soleada y sin lluvias

En la capital la Aemet pronostica una jornada de jueves en la que el cielo permanecerá despejado durante la mayor parte del día, con presencia puntual de algunas nubes altas sin relevancia y no se esperan precipitaciones ni fenómenos adversos en la región.

Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 10, por lo que se recomienda protección social y evitar actividades durante las horas centrales del día, ya que las quemaduras podrían aparecer en menos de 10 minutos de exposición solar.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra el estado del cielo se espera poco nuboso o despejado, con algún intervalo de mayor nubosidad, sin precipitaciones ni tormentas. El viento soplará moderado de componentes norte y oeste, con intervalos fuertes en cotas altas y zonas expuestas, tendiendo a aflojar al final del día.

El Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto / Agencias

Temperaturas máximas en descenso

El organismo estatal compartió a través de su perfil en la red social X un mensaje en el que anunciaba un “alivio térmico” durante los próximos días. Este jueves se sentirá ligeramente en la capital, donde los termómetros oscilarán entre los 29 grados de temperatura máxima y los 18 grados de temperatura mínima. Algo que tras varios días de temperaturas máximas de 36 grados, es significativo.

El organismo estatal compartió a través de su perfil en la red social X un mensaje en el que anunciaba un “alivio térmico” durante los próximos días / AEMET

En la montaña en cuanto a las temperaturas también se prevén cambios: las mínimas en ligero ascenso y las máximas en descenso moderado. En Guadarrama los grados variarán entre los 24 de máxima y los 13 de mínima y en Somosierra fluctuarán entre los 20 de máxima y los 7 de mínima.

Noticias relacionadas

Recomendaciones para el calor

Desde Madrid Salud se establecen medidas para hacer frente al calor: hidrátate bien, haz comidas ligeras, dúchate o refréscate a menudo, mantén la casa fresca, utiliza ropa de colores claros, amplia y ligera, intenta salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer, entre otras muchas medidas. En caso de ser necesario, busca atención sanitaria.