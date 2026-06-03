Admitido a trámite el recurso de Madrid por no convocarse la Sectorial de Transportes

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no haber atendido el requerimiento formal remitido por el Ejecutivo autonómico para convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, sin actividad desde hace "más de tres años".

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha aprovechado para exigirle a Puente que "deje de comportarse como un matón en redes sociales" y ejerza sus responsabilidades.

En un decreto al que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acuerda la admisión del recurso y requiere al Ministerio la remisión del expediente administrativo para continuar con la tramitación del procedimiento.

Fuentes del Gobierno madrileño han recordado a EFE que la falta de convocatoria de la Conferencia Sectorial "impide la participación efectiva de las comunidades autónomas en decisiones que afectan directamente a sus competencias y a millones de ciudadanos", a la vez que "debilita los cauces de diálogo y coordinación institucional que deben regir las relaciones entre administraciones públicas".

García Martín ha dicho que le parece especialmente grave esta situación dados los "espeluznantes" datos de incidencias en la red de Cercanías Madrid, con 855 en lo que va de año, un 60 % más que en el mismo período de 2025, según el cómputo de la Comunidad de Madrid.