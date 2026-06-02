Viviane Sassen ilumina la oscuridad en Madrid: la fotógrafa que transforma las sombras en una belleza inquietante

La fotografía de Viviane Sassen parece surgir siempre de un lugar ambiguo: allí donde la luz no termina de revelar del todo y la sombra tampoco oculta por completo. En ese territorio de tensión, entre lo visible y lo intuido, se despliega LUX & UMBRA, la primera muestra individual de la artista neerlandesa en España y una de las citas centrales de PHotoESPAÑA 2026. La exposición podrá verse del 3 de junio al 26 de julio en el Teatro Fernán Gómez, en una edición del festival que mira a Países Bajos como país invitado. Su elección no es casual. Su obra encarna con especial intensidad el espíritu de esta 29ª edición, que se celebra bajo el lema Volver a imaginar. El festival reivindica este año la fotografía como un campo abierto a la invención, al cruce de lenguajes y a la exploración de los límites de la imagen. En ese marco, el universo de Sassen funciona como una declaración de principios: sus fotografías no se conforman con documentar, sino que construyen escenas, alteran la percepción y convierten el cuerpo, el color y la sombra en materia narrativa.

Concebida específicamente para la ocasión, LUX & UMBRA plantea una lectura amplia de la trayectoria de la artista, distinguida con el premio PHE26. La muestra recorre más de 30 años de creación a través de una selección que reúne obras muy conocidas, imágenes tempranas y piezas recuperadas. Entre ellas aparecen series esenciales como Flamboya y Parasomnia, dos conjuntos que ayudan a entender la manera en que Sassen ha ido elaborando una poética propia, reconocible y al mismo tiempo difícil de clasificar. El recorrido no se presenta como una cronología convencional, sino como una inmersión en un archivo vivo. La exposición invita a entrar en una constelación de imágenes donde las formas dialogan entre sí, se responden, se contradicen. La artista vuelve sobre sus propios materiales no para fijarlos, sino para reactivarlos. El pasado, en su obra, no es una habitación cerrada: es un espacio al que se regresa para mirar de otra manera.

'HCG' (2017) de Viviane Sassen. / CEDIDA

Uno de los ejes fundamentales de la muestra es la relación de Sassen con África, un vínculo que atraviesa su biografía y su imaginación visual. La fotógrafa vivió parte de su infancia en Kenia, una experiencia que dejó una huella profunda en su relación con la luz, el paisaje y las comunidades que aparecen en sus imágenes. Ese regreso a los orígenes permite leer su trabajo desde una reflexión más amplia sobre la presencia y la visibilidad de esta comunidad en la cultura visual contemporánea. En sus imágenes, la sombra nunca es un simple accidente óptico. Tiene peso simbólico, densidad emocional. Puede funcionar como signo de incertidumbre y lugar de resistencia. La luz, por su parte, no actúa solo como elemento revelador, sino como una fuerza que modela cuerpos y espacios. A través de composiciones geométricas, colores intensos y encuadres de apariencia escultórica, la artista transforma la fotografía en una escena donde lo real y lo imaginado parecen tocarse.

'Double' (2010), de Viviane Sassen. / CEDIDA

También el cuerpo ocupa un papel central en ese vocabulario visual. Las figuras que aparecen rara vez se entregan por completo a la mirada. Se pliegan, se fragmentan, se esconden parcialmente, se funden con el entorno y quedan atravesadas por sombras que alteran su lectura. En particular, las mujeres tienen una presencia decisiva en su universo creativo. Sassen explora en ellas una tensión constante entre fragilidad y potencia, entre exposición y secreto, entre identidad y transformación. La exposición incorpora además nuevas obras, entre ellas la serie Cadavre Exquis, que refuerza la idea de la muestra como un ecosistema en movimiento. El collage le permite tensar todavía más las relaciones entre fragmento, cuerpo e imagen, y confirma su interés por una fotografía expandida, capaz de dialogar con otros procedimientos plásticos sin perder su intensidad visual.

Lo que queda en la penumbra

LUX & UMBRA se inscribe en una edición especialmente ambiciosa de PHotoEspaña. El festival se celebrará hasta el 13 de septiembre con cerca de 40 exposiciones en su Sección Oficial y alrededor de un centenar de proyectos repartidos por distintas sedes. La programación destaca además por una notable presencia femenina, con un 65% de artistas mujeres, y por su voluntad de conectar generaciones, lenguajes y sensibilidades. El mapa del festival reúne nombres históricos, figuras consolidadas y creadores contemporáneos. De Richard Avedon a Robert Frank, de Isabel Azkarate a Isabel Muñoz, pasando por Talia Chetrit, Laia Abril, Bego Antón... La programación propone una mirada plural sobre la fotografía como herramienta artística, documental y crítica.

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'Athalia's Eye' (2022), de Viviane Sassen. / CEDIDA

Como cada año, la cita extiende su presencia por museos e instituciones de Madrid, entre ellos la Galería de las Colecciones Reales y los Jardines del Campo del Moro, el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Arqueológico Nacional... En ese amplio paisaje, la llegada de Viviane Sassen a España adquiere un valor singular. LUX & UMBRA no solo presenta por primera vez de manera individual a una de las creadoras más influyentes de la fotografía europea contemporánea. También propone una experiencia visual que obliga a mirar dos veces: hacia la imagen y hacia aquello que la imagen deja en penumbra.