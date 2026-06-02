La visita del Papa a España devolverá 5 euros por cada euro invertido

Los siete días que el Papa León XIV pasará en España tendrán un coste total de 25 millones de euros y se espera que dejen un retorno económico de más de 150 millones de euros, según los cálculos ofrecidos este martes por la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la última rueda de prensa previa a la llegada del Pontífice a Madrid el próximo sábado.

Esta cifra, ha explicado coordinador general adjunto de la visita, Fernando Jiménez de Barrio Canal, no está completamente cerrada, pero se trata de la previsión económica global que manejan las cuatro grandes sedes implicadas (Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife), junto a la propia CEE. La visita afecta a cinco diócesis y cada sede cuenta con su propio presupuesto y su propia organización.

De esos 25 millones, aproximadamente el 85% se destinará directamente a los actos previstos durante la visita. El resto cubrirá gastos vinculados a la logística, la comunicación, la preparación de los eventos y la organización general de un dispositivo que la responsable de la Iglesia española tilda de “sin precedentes” por el volumen de actos y el escaso margen de tiempo con el que se ha preparado.

La Conferencia asumirá por su parte un gasto aproximado de 1,4 millones de euros. Ese dinero se destinará, entre otros conceptos, al alojamiento y traslado del séquito papal, los obispos y el Comité Nacional; la coordinación de las avanzadas de la Santa Sede; el sistema de inscripciones y acreditaciones; la comunicación institucional; los materiales preparatorios; el equipamiento de los voluntarios; los ornamentos litúrgicos; la producción de libretos; y la adecuación de la sede de la CEE y de la Nunciatura Apostólica.

Este presupuesto no incluye aportaciones en especie de las administraciones públicas, ha matizado el coordinador, poniendo como ejempo toda la campaña de comunicación desplegada por el Ayuntamiento de Madrid, como las banderolas instaladas con motivo de la visita, que no están contabilizadas dentro de esos 25 millones.

Cuatro bloques de financiación

La financiación se repartirá en cuatro grandes bloques. El principal, en torno al 45%, procederá de benefactores, empresas y fundaciones. La CEE ha citado de forma genérica a entidades del sector financiero, consultoría, auditoría, seguros, telecomunicaciones, nuevas tecnologías, hoteles, transporte ferroviario y aéreo, construcción, energía, alimentación, restauración, logística y educación, además de fundaciones y entidades vinculadas a la Iglesia.

Otro 30% del presupuesto se financiará con recursos propios de las diócesis y de la CEE, procedentes de las aportaciones de los fieles y de fondos de las propias entidades eclesiales. Un 20% será cubierto por administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y Cataluña; mientras que el 5% restante llegará a través de pequeños donativos recibidos por Bizum y por las cuentas corrientes abiertas para la visita.

A este último respecto, De Barrio Canal ha recordado que la declaración de la visita como acontecimiento de excepcional interés público por parte del Gobierno central permitirá a los donantes incrementar en cinco puntos su desgravación fiscal.

Retorno espiritual... y económico

Más allá del coste, la organización defiende que la visita tendrá un enorme retorno espiritual, social y económico en todo el país. “No lo hacemos por esto”, ha recalcado Jiménez de Barrio Canal antes de insistir en que el objetivo principal es el mensaje pastoral del Papa, aunque ha admitido que el viaje tendrá también una repercusión económica relevante.

En este sentido, la Conferencia Episcopal calcula que el impacto económico superará los 150 millones de euros. Para contextualizar esa estimación, ha recordado la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, cuando, según sus datos, el impacto directo e indirecto fue de 240 millones y alcanzó los 350 millones si se incluye el efecto inducido. También ha señalado que entonces las búsquedas turísticas relacionadas con Madrid se incrementaron un 800%.

La organización prevé entregar los datos definitivos una vez concluya la visita, junto con la correspondiente auditoría de cuentas y un informe de impacto. Mientras tanto, la CEE asegura que ya hay más de 550.000 personas vinculadas a los actos entre inscritos, acreditados, voluntarios y asistentes previstos en Barcelona, una cifra que, según la organización, seguirá creciendo en las próximas horas.