SUCESOS
Tres individuos vestidos de militar asaltan "a punta de pistola" una joyería en el centro comercial La Vaguada
Un violento atraco en la joyería ‘José Luis’ ha obligado a confinar a los clientes en otros establecimientos del centro comercial.
El Centro Comercial La Vaguada ha sido escenario esta tarde de un violento atraco en la joyería José Luis. Tres individuos vestidos con uniformes militares han irrumpido en el establecimiento a mano armada, efectuando disparos durante la acción.
"ATRACO CON PISTOLA Y DISPAROS en la joyería del Centro Comercial La Vaguada (Madrid). El centro al parecer está cerrado y no dejan salir a la gente. Parece una peli de Hollywood en pleno Madrid", ha compartido otro usuario:
El suceso, que ha tenido lugar durante la tarde de este martes, ha generado momentos de gran tensión entre los visitantes. Según diversos testimonios y vídeos grabados por los clientes, se dio la orden de mantenerse confinados dentro de varios establecimientos, como Mango y Bershka, con las persianas bajadas como medida de seguridad, hasta que la situación pudiera ser controlada.
Las autoridades se encuentran trabajando en el lugar de los hechos. Por el momento, no se ha facilitado información oficial sobre heridos ni sobre el paradero de los tres asaltantes, quienes han huido tras la comisión del robo.
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