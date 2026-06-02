La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

El último tema de Anne Lukin no tiene nada que ver con lo que ha lanzado hasta hoy. Es la primera vez que suena auténtica, sin ningún cortapisas artístico por delante. Y sin querer llega tras dos años de silencio, una pausa que le ha permitido reconectar con lo más profundo de su ser. No hay trampa ni cartón en él. Sólo la voz de quien canta al mundo con honestidad, desde el corazón. Sigue guardando en la garganta ese duende que la vuelve tan especial. El cóctel ideal para uno de los proyectos más personales del momento.