MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Eres un criminal', de Tristicis
Está sedienta de emociones. Su música bien lo atestigua: las canciones de Tristicis están llenas de reflexiones, heridas, recuerdos... Piden corazones robustos para tantos sentimientos. De ahí que, claro, qué gusto, lleguen tan rápido a los oyentes. Es directa en sus letras, altamente certera en sus mensajes. Una forma de relatar el mundo que, desde que debutó en 2021 con Todo lo que perdí, ojo, la ha vuelto de lo más interesante. El tiempo dirá hacia dónde va. Por el momento, merece la pena darle un escuchar. O varias.
'Y sin querer', de Anne Lukin
El último tema de Anne Lukin no tiene nada que ver con lo que ha lanzado hasta hoy. Es la primera vez que suena auténtica, sin ningún cortapisas artístico por delante. Y sin querer llega tras dos años de silencio, una pausa que le ha permitido reconectar con lo más profundo de su ser. No hay trampa ni cartón en él. Sólo la voz de quien canta al mundo con honestidad, desde el corazón. Sigue guardando en la garganta ese duende que la vuelve tan especial. El cóctel ideal para uno de los proyectos más personales del momento.
'Besties', de Blanco Palamera
Manuel y Xoán. Xoán y Manuel. Se conocen desde los 14 años y, desde entonces, inseparables, han ido confeccionado una mirada propia de la vida. Son curiosos y se nota en su modo de enfocar las melodías. Besties es, sin duda, aunque aún es pronto para decirlo, el corte que mejor les define: escarpados y explosivos. Ninguna de sus canciones deja indiferente, una de las mayores virtudes para quién está labrándose un hueco en la industria. Darán que hablar. Sus cifras no paran de subir, subir, subir...
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