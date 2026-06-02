Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad en MadridExamen Lengua PAUPreguntas Lengua PAUFilosofía PAUPapa León XIVAyuso y León XIVCalles cortadas visita del papaFútbol chapasCasita Bad BunnyRótulo de Schweppes
instagramlinkedin

MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Anne Lukin, en una imagen promocional.

Anne Lukin, en una imagen promocional. / CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Eres un criminal', de Tristicis

Está sedienta de emociones. Su música bien lo atestigua: las canciones de Tristicis están llenas de reflexiones, heridas, recuerdos... Piden corazones robustos para tantos sentimientos. De ahí que, claro, qué gusto, lleguen tan rápido a los oyentes. Es directa en sus letras, altamente certera en sus mensajes. Una forma de relatar el mundo que, desde que debutó en 2021 con Todo lo que perdí, ojo, la ha vuelto de lo más interesante. El tiempo dirá hacia dónde va. Por el momento, merece la pena darle un escuchar. O varias.

'Y sin querer', de Anne Lukin

El último tema de Anne Lukin no tiene nada que ver con lo que ha lanzado hasta hoy. Es la primera vez que suena auténtica, sin ningún cortapisas artístico por delante. Y sin querer llega tras dos años de silencio, una pausa que le ha permitido reconectar con lo más profundo de su ser. No hay trampa ni cartón en él. Sólo la voz de quien canta al mundo con honestidad, desde el corazón. Sigue guardando en la garganta ese duende que la vuelve tan especial. El cóctel ideal para uno de los proyectos más personales del momento.

'Besties', de Blanco Palamera

Manuel y Xoán. Xoán y Manuel. Se conocen desde los 14 años y, desde entonces, inseparables, han ido confeccionado una mirada propia de la vida. Son curiosos y se nota en su modo de enfocar las melodías. Besties es, sin duda, aunque aún es pronto para decirlo, el corte que mejor les define: escarpados y explosivos. Ninguna de sus canciones deja indiferente, una de las mayores virtudes para quién está labrándose un hueco en la industria. Darán que hablar. Sus cifras no paran de subir, subir, subir...

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
  2. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  3. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  4. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
  5. El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
  6. Ana de Armas y Ester Expósito entre los primeros invitados de 'La Casita' de Bad Bunny en Madrid
  7. Los Javis y Bellerín, invitados a 'La Casita' de Bad Bunny en su segunda noche en Madrid
  8. Luar La L, el artista invitado de Bad Bunny en su segundo concierto en Madrid

León XIV conquista las tiendas de souvenirs de Madrid: el papa ‘sin rostro’ que llena camisetas, tazas y escaparates

León XIV conquista las tiendas de souvenirs de Madrid: el papa ‘sin rostro’ que llena camisetas, tazas y escaparates

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

El arte textil de Aurèlia Muñoz

La fórmula de Noches del Botánico para triunfar tras 10 años a contracorriente: "¿Ampliar el aforo para qué? La gente estaría más incómoda"

Madrid registra casi seis donantes de órganos por semana desde inicios de este año

Madrid registra casi seis donantes de órganos por semana desde inicios de este año

El 45% de Madrid ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

El 45% de Madrid ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

Almeida promete acercar posturas con los vecinos mientras Ayuso trabaja en la vuelta de los conciertos al Bernabéu

Almeida promete acercar posturas con los vecinos mientras Ayuso trabaja en la vuelta de los conciertos al Bernabéu

'La revuelta' sorprendió a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro con una demostración de silbo gomero: "¡Pero qué talento!"

'La revuelta' sorprendió a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro con una demostración de silbo gomero: "¡Pero qué talento!"