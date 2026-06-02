El tesoro visual de Vicente Aleixandre: las imágenes inéditas que permanecían guardadas en una maleta

Una antigua maleta de piel ha abierto una nueva puerta al universo privado de Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 – Madrid, 1984). En su interior han aparecido cerca de 500 fotografías, muchas de ellas inéditas, además de negativos y algunas cartas familiares que permiten asomarse a un Aleixandre distinto: más joven, más doméstico, más relajado y más cercano a su entorno íntimo.

Retrato de Vicente Aleixandre conservado entre los documentos familiares localizados por la Asociación de Amigos del poeta. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

El hallazgo ha sido localizado por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (AAVA), presidida por Alejandro Sanz, y se enmarca en el proceso de recuperación del legado del poeta y de Velintonia, su histórica casa madrileña. La Comunidad de Madrid se ha ofrecido a digitalizar el fondo, aunque desde la asociación matizan que todavía quedan pasos por cerrar.

"Nuestro objetivo ahora primordial es ordenar, después catalogar y después digitalizar y, en algunos casos, restaurar algunas de las fotografías", explica Sanz a El Periódico de España. La propiedad, añade, "quiere que se mantenga en anonimato" y también que sea la AAVA la que gestione este fondo documental.

Varias fotografías de Vicente Aleixandre recuperadas del archivo familiar hallado en una antigua maleta de piel. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

"Retratan a un Vicente Aleixandre distinto"

La gran novedad está en el contenido de la maleta. Según relata Sanz, la primera vez que pudieron ver "en toda su complejidad" el conjunto fue el pasado martes 26 de mayo, cuando la propiedad llevó la maleta a una cafetería. Al abrirla, comenzaron a aparecer sobres con imágenes que ampliaban de forma inesperada el archivo conocido hasta ahora. "Descubrimos todas esas imágenes nuevas, novedosas, que retratan a un Vicente Aleixandre distinto, porque está más en ambientes familiares, más relajado, más distendido", señala el presidente de la AAVA.

El archivo fotográfico localizado por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre incluye imágenes del Nobel con figuras de la Generación del 27, entre ellas una fotografía poco conocida junto a Federico García Lorca. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

No se trata solo de retratos, sino de fotografías en compañía de familiares, de personas de su entorno más cercano y también de escritores y amigos de la Generación del 27, como Dámaso Alonso, Jorge Guillén o Federico García Lorca. Entre las imágenes figura una fotografía con Lorca del año 1936 que, según Sanz, "aunque no es inédita, es una foto poco conocida". El fondo contiene además retratos de Aleixandre junto a sus padres, Guido Aleixandre y Elvira Merlo, y con su hermana Conchita, figura esencial en su vida cotidiana.

El archivo fotográfico reúne escenas familiares y retratos íntimos de Vicente Aleixandre, muchos de ellos inéditos hasta ahora. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

También ha aparecido una posible imagen de su abuelo materno, Antonino Merlo, muy importante en la infancia del poeta. "Hay una foto de Kaulak, que fue un fotógrafo muy famoso, una fotografía de estudio de este personaje en la vida de Vicente Aleixandre", apunta Sanz.

Una fotografía de estudio firmada por Kaulak forma parte del archivo familiar recuperado por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

Fotos en 3D, negativos y una imagen enviada a Gerardo Diego

Uno de los elementos más curiosos del archivo son las fotografías estereoscópicas, una técnica propia de principios del siglo XX que permitía crear un efecto tridimensional mediante dos imágenes tomadas con un leve desplazamiento. "Son las fotografías en 3D que se hacían a principios de siglo, en placas de cristal", explica Sanz. En una de ellas aparece el poeta con su hermana Conchita, sus tíos, la esposa de uno de ellos y una hija.

El hallazgo de negativos es otro de los aspectos más relevantes del fondo. "Esto es importante porque entonces vamos a poder acceder a las fuentes originales de la fotografía", subraya el presidente de la AAVA. Frente a las copias de copias habituales en imágenes de esta época, los negativos permitirán trabajar con una calidad mucho mayor.

Los negativos hallados junto al archivo fotográfico de Vicente Aleixandre permitirán acceder a las fuentes originales de algunas imágenes y conservarlas con mayor calidad. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

Entre las fotografías hay además una serie especialmente significativa: la imagen que Vicente Aleixandre entregó a Gerardo Diego para que la incluyera en la mítica antología Poesía española. 1915-1931, publicada en 1932. En la maleta no solo aparece esa fotografía, sino también otras tomas que fueron descartadas. "Es una serie muy bonita porque se le ve a Vicente muy relajado, tumbado en la hierba, en su entorno natural", explica Sanz. Muchas de esas imágenes proceden de Miraflores de la Sierra, donde la familia solía pasar los veranos.

Vicente Aleixandre, junto a miembros de su familia, en una de las imágenes recuperadas del archivo hallado en una antigua maleta de piel. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

Una maleta procedente del entorno familiar

Aunque la propiedad prefiere conservar el anonimato, Sanz confirma que la maleta procede del entorno familiar del poeta. La AAVA ya tenía conocimiento parcial de ese material desde 2008, cuando publicó un gráfico dedicado a Aleixandre e incluyó algunas de aquellas imágenes. Sin embargo, el fondo completo no se había podido revisar hasta ahora. "Yo me quedé con la mosca detrás de la oreja, porque quería ver todas. He insistido, he insistido. Y al final, la propiedad quedó conmigo, me llevó la maleta, abrimos la maleta y aparecieron sobres", relata.

Lo que emergió de esos sobres fue mucho más que un grupo de fotografías sueltas. "No es que haya aparecido una ni dos, es que son cientos de fotos inéditas", resume Sanz. El valor, insiste, no está solo en la calidad técnica de las imágenes, sino en su "valor histórico y documental" y en la cantidad del conjunto.

El fondo recuperado incluye también correspondencia familiar, un material poco conocido que amplía la mirada sobre la vida privada del poeta. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

Cartas familiares y una mirada más doméstica

Junto a las fotografías también han aparecido algunas cartas, pocas, pero relevantes para conocer la relación de Aleixandre con su familia. Son misivas dirigidas a sus tías y firmadas en algunos casos también por su hermana Conchita. "Podemos ver cómo escribía Vicente Aleixandre a su familia, que no tiene nada que ver con la escritura que todos conocemos a sus amigos", apunta Sanz. El poeta escribió miles de cartas a escritores y figuras de su entorno literario, pero su correspondencia familiar es mucho menos conocida.

Junto a las fotografías, el archivo conserva algunas cartas familiares que ayudan a conocer el lado más íntimo de Vicente Aleixandre. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

La figura de Conchita aparece como un eje emocional en esa vida doméstica. Sanz recuerda que Aleixandre era "bastante negado para la vida doméstica" y que su hermana "le salvaba de todas esas vicisitudes". La relación fue tan estrecha que, según relata, las últimas palabras del poeta antes de morir en diciembre de 1984 fueron: "Cuida de mi hermana".

El fondo incluye fotografías relacionadas con Velintonia, aunque en su mayoría son imágenes del exterior, especialmente del jardín. También hay alguna tomada en el interior, en la biblioteca, pero posterior a 1940. La AAVA sigue buscando desde hace años imágenes del interior de la casa anteriores a la Guerra Civil. Aleixandre llegó a Velintonia en mayo de 1927 y vivió allí hasta el inicio de la contienda, cuando la vivienda quedó situada cerca del frente y fue bombardeada, aunque no destruida por completo.

La casa de Vicente Aleixandre en Madrid, conocida como Velintonia, fue uno de los grandes refugios literarios de la Generación del 27. / Cedida

Después pasó a vivir en casa de sus tíos, en la calle del Españolito, y regresó a Velintonia en 1940 junto a su hermana Conchita, tras la muerte de su padre ese mismo año y la de su madre en 1932. "Lo que estamos buscando desesperadamente desde hace muchos años son fotos del interior de Velintonia antes del año 40", explica Sanz.

El archivo también aporta abundante material de Miraflores de la Sierra, donde aparecen escenas de juventud y verano. Algunas identificaciones aún están pendientes: hay personajes que quizá no puedan reconocerse nunca, aunque la asociación espera poder contrastar algunos rostros con familiares lejanos del poeta.

Un proceso largo: ordenar, catalogar, restaurar y digitalizar

La Comunidad de Madrid ha anunciado su disposición a digitalizar este archivo fotográfico, pero Sanz prefiere ser prudente hasta cerrar todos los términos. "La Comunidad de Madrid se ha ofrecido a digitalizarlo, pero todavía no hemos llegado a ningún acuerdo", señala. Aun así, confía en que el proceso salga adelante: "No creo que haya ningún problema en hacerlo; ellos se han ofrecido y nosotros queremos que con cierta urgencia se haga esto y se haga bien y de forma profesional".

El fondo recupera momentos familiares de Vicente Aleixandre en Miraflores de la Sierra, uno de los lugares ligados a su juventud y a sus veranos. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

La primera fase será ordenar el fondo. Las fotografías están mezcladas en sobres de distintos periodos y será necesario clasificarlas por categorías: fotos familiares, retratos de Vicente Aleixandre, imágenes con su entorno más cercano, instantáneas con poetas y escritores, negativos, cartas y documentos vinculados a Velintonia.

Después llegará la catalogación, la restauración de las piezas que lo necesiten y la digitalización. La propiedad mantendrá los originales, que no serán donados ni cedidos, por lo que la AAVA también asesorará para que se conserven adecuadamente, en cajas de conservación y con las condiciones necesarias para un fondo fotográfico. "La mejor forma de preservarlo y conservarlo es digitalizarlo, porque luego, aunque el documento se pierda, que esperemos que no, ya por lo menos queda y queda para siempre", sostiene Sanz a este medio.

Acceso libre y una posible exposición en 2027

La intención de la AAVA es que el fondo pueda ponerse a disposición de investigadores y ciudadanos de forma "libre y gratuita". Sanz insiste en que ese ha sido siempre el criterio de la asociación: difundir la obra y el legado de Aleixandre sin convertir el acceso documental en un obstáculo económico.

"Todo nuestro fondo que está digitalizado y que no tiene problemas de derechos lo hemos puesto al alcance libre y gratuito", recuerda. En el caso de estas fotografías, al tratarse en su mayoría de imágenes familiares realizadas por autores desconocidos, la asociación no prevé grandes problemas de derechos.

Uno de los objetivos es que el material pueda verse en 2027, coincidiendo con el centenario de la Generación del 27 y con el proyecto de reapertura de Velintonia como Casa de la Poesía. La AAVA trabaja además en la posibilidad de organizar una exposición con este fondo y con otras fotografías profesionales de Aleixandre. El catálogo o álbum podría titularse "Vicente Aleixandre retratado".

Velintonia, Bien de Interés Cultural y futura Casa de la Poesía

El hallazgo llega en un momento clave para el legado aleixandrino. El pasado 13 de mayo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la declaración de Velintonia como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial, reconociendo su valor cultural y simbólico dentro de la literatura española contemporánea.

Velintonia, la casa madrileña de Vicente Aleixandre y punto de encuentro de la Generación del 27. / Cedida

La casa se transformará en la futura Casa de la Poesía, que incluirá una Casa Museo Vicente Aleixandre en la planta donde el poeta vivió la mayor parte de su vida, desde 1940 hasta 1984. La idea es reconstruir ese espacio con muebles y enseres originales ya localizados, para recuperar el paisaje interior de Velintonia.

La planta superior, donde vivieron Carmen Conde, Amanda Junquera y Cayetano Alcázar, se proyecta como un espacio pluridisciplinar, con un pequeño auditorio para presentaciones y una sala de investigación. El sótano, donde vivió el servicio, se convertirá en sala de exposiciones y servirá como punto de acceso a distintas dependencias de la casa.

"La Casa de la Poesía es el nombre genérico para todo, pero luego habrá una Casa Museo Vicente Aleixandre dedicada única y exclusivamente a él y a su legado", explica Sanz.

"Un verdadero viaje emocional"

La intención de la AAVA es que la futura Casa Museo no sea un espacio saturado de paneles o intervenciones tecnológicas, sino una experiencia fiel al espíritu de Velintonia. "Nuestra idea es que en la Casa Museo haya la mínima intervención posible, que todo esté más o menos como estaba", señala Sanz.

El objetivo es que quien entre en la casa no visite solo un museo, sino que emprenda "un verdadero viaje emocional" por la poesía de Aleixandre, la Generación del 27 y lo que ocurrió entre aquellos muros. La asociación quiere recuperar audios, vídeos y entrevistas de RTVE para que puedan escucharse las voces del propio Aleixandre y de otros poetas vinculados a su mundo.

La casa de Vicente Aleixandre en Madrid, conocida como Velintonia, fue uno de los grandes refugios literarios de la Generación del 27. / Cedida

Sanz no descarta incluso que el poeta "reciba" a los visitantes mediante algún recurso de holografía, pero marca un límite claro: "Queremos hacer algo moderno, pero sin pasarse". Para él, "la mejor inmersión es la imaginación" y "una pared desnuda es más evocadora que cualquier proyección".

El jardín también tendrá un papel fundamental. La idea es reconstruirlo con especies florales y vegetales de la época, conservar elementos como las celindas y convertirlo en un foco de actividad cultural, con representaciones teatrales, conciertos de música de cámara y encuentros poéticos. No será, insiste Sanz, "una casa muerta", sino "un centro vivo donde va a haber muchas actividades y mucha vida".

El archivo fotográfico recuperado muestra diferentes momentos de la vida de Vicente Aleixandre, desde escenas familiares hasta retratos de juventud. / Cedida por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre

La aparición de esta maleta refuerza la dimensión simbólica de Velintonia y del universo familiar de Aleixandre. Las imágenes no solo suman información documental: también devuelven al poeta a escenas íntimas, a veranos, jardines, retratos familiares, paseos y amistades literarias.

El archivo permitirá conocer mejor al joven Aleixandre, al hermano de Conchita, al hijo de Guido y Elvira, al amigo de los poetas del 27 y al habitante de una casa que aspira a convertirse en uno de los grandes espacios de memoria literaria de Madrid.

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En palabras de Alejandro Sanz, lo importante no es únicamente que hayan aparecido nuevas fotografías, sino que el conjunto permite preservar una parte esencial de la memoria visual del Nobel: "Lo importante es el valor histórico y documental que tiene y, sobre todo, la cantidad".