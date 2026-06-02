Rodri, Konaté, Dumfries... Los nombres que suenan para el Real Madrid en un mercado de verano parado hasta que haya presidente

Mientras la campaña electoral del Real Madrid avanza hasta su desenlace este domingo, el mercado de fichajes empieza a calentarse. Sea cual sea su nuevo presidente, el club blanco afrontará el verano de 2026 con varios frentes abiertos: reforzar una defensa tocada por salidas y lesiones, decidir qué hacer con futbolistas que tiene controlados mediante cesiones o recompras y encontrar ese centrocampista capaz de ordenar el juego tras años de debate en torno al relevo de Kroos y Modrić. Eso sí, hay que advertir que no todos los nombres que suenan en la rumorología tienen el mismo grado de fiabilidad: algunos parecen muy encaminados, otros dependen de varias cláusulas y varios son, por ahora, simplemente alternativas de mercado.

Estos son, en resumen, algunos de los los nombres que más han sonado en lo que llevamos de mercado:

Nico Paz, un regreso encaminado

El nombre que aparece con más fuerza en clave de retorno es Nico Paz. El canterano, que ha crecido en el Como, tiene muy encarrilada su vuelta al Real Madrid para la próxima temporada. Varios medios aseguran que el club blanco tiene decidido recuperarlo y que su regreso se hará oficial tras el proceso electoral del club, con el plazo de recompra abierto hasta el 30 de junio. La operación, además, sería asumible: una inversión inferior a los diez millones de euros.

Su caso es diferente al de un fichaje normal. Nico vuelve más hecho, con más minutos, más peso competitivo y la sensación de que el Madrid no quiere perder el control de un futbolista formado en Valdebebas que ha multiplicado su valor fuera de casa.

Endrick, vuelta tras la cesión en Lyon

Otro de los nombres que puede nombrarse como “fichaje” sería el de Endrick, aunque en realidad pertenece al Real Madrid. El delantero brasileño salió cedido al Olympique de Lyon, con un préstamo de seis meses, sin opción de compra, por lo que el escenario natural es su regreso al Bernabéu al terminar la temporada francesa.

Endrick, en el Talavera - Real Madrid de la Copa del Rey. / AFP7 vía Europa Press

En Francia ha recuperado sensaciones y protagonismo. El brasileño ha sumado goles, asistencias y rodaje competitivo, justo lo que necesitaba después de una etapa con poco espacio en la delantera blanca.

Ibrahima Konaté, irrupción de última hora

El gran nombre que ha irrumpido en las últimas horas para el eje de la zaga es el de Ibrahima Konaté. Varios medias sitúan al central francés como objetivo prioritario del Real Madrid y explican que la necesidad se ha acelerado por las salidas de David Alaba y Dani Carvajal, las lesiones de Éder Militão y las dudas físicas de Antonio Rüdiger.

Konaté cuenta con la ventaja de que llegaría con la carta de libertad tras rechazar la renovación con el Liverpool. El obstáculo principal, según las informaciones, sería la competencia económica, especialmente desde Arabia Saudí, aunque el Madrid estaría intentando cerrar la operación antes de que el Mundial eleve todavía más el foco sobre el jugador.

Denzel Dumfries, opción para el lateral derecho

Para el lateral derecho, uno de los nombres que más ha ganado peso es Denzel Dumfries. Es el que más ha sonado para cubrir el vacío de Carvajal, por su experiencia, versatilidad y una cláusula de salida de 25 millones de euros en el Inter de Milán.

El perfil de Dumfries se aleja de la política más reciente del Madrid de apostar por futbolistas muy jóvenes, pero encaja en una idea de rendimiento inmediato. Su candidatura dependerá del dibujo final del nuevo proyecto deportivo y de cuánto quiera invertir el club en una posición en la que ya se fichó a Trent Alexander-Arnold en 2025.

Víctor Muñoz, a examen en el Mundial

El caso de Víctor Muñoz es uno de los más sencillos para el club blanco. El extremo salió del Real Madrid rumbo a Osasuna, pero el club blanco se guardó mecanismos de control. Osasuna pagó cinco millones por el 50% de sus derechos, siendo su cláusula de 40 millones para todos los equipos... menos para el Madrid, que se reservó una opción de recompra durante las tres temporadas siguientes por solo 8 millones.

El plan inicial parecía ser que continuara al menos un año más en Pamplona, pero su rendimiento y su presencia en el Mundial pueden cambiar el escenario. Si firma un gran torneo, el Real Madrid podría plantearse recuperarlo ya; si no, lo más lógico sería mantenerlo controlado y dejar que siga creciendo con minutos en Primera.

Rodri, el nombre de más peso

Rodrigo Hernández es el nombre de mayor jerarquía deportiva, pero no necesariamente el más sencillo. Mientras que Riquelme aseguró que si él acaba presidiendo el Madrid "llegará un jugador como Rodri, su nombre también ha sido asociado a la candidatura de Florentino. Aunque recientemente, el futbolista, Balón de Oro en 2024, ha recordado que tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027 y que no tratará su futuro hasta que pase el Mundial.

Enzo Fernández, el último en sonar

El argentino Enzo Fernández ha sido el último nombre en ser asociado al club blanco, aunque el interés todavía está más cerca de ser un rumor que una certeza. Tiene contrato con el Chelsea hasta 2032 y su salida, de producirse, se movería en cifras cercanas a los 100 o 120 millones de euros, como poco.

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Aunque varios medios lo sitúan entre las opciones del casting para el centro del campo, todos indican también que el Chelsea no lo dejaría salir por una cantidad baja. Es un futbolista que encaja por edad, calidad y recorrido, aunque ahora mismo parece más una operación de deseo que una vía realista.