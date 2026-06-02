Resuelto el examen de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Ciencias y Tecnología de la PAU 2026 de Madrid: ¿serías capaz de aprobarlo?

Los estudiantes van finiquitando poco a poco los exámenes de la PAU. Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía y la Lengua Extranjera que hayan elegido están fuera del radar, pero ahora toca el turno, de 16.00 a 17.30, de una de las asignaturas más temidas por los alumnos. Sí, hablamos de Historia de España, esa prueba con el temario tan extenso para la que muchos se preparan de más.

Eso sí, aunque los estudiantes tengan la mirada puesta en el siguiente examen del día, la mayoría quieren comprobar si los que han hecho anteriormente están bien. Por mucho que comenten sus resultados con otros compañeros, lo cierto es que no hay nada como un profesor que resuelva el examen para calcular aproximadamente la nota a la que se puede aspirar.

Los de Ciencias y Tecnología están de suerte, pues ya está disponible el examen de Lengua Castellana y Literatura corregido en su totalidad.

Estas son las respuestas del examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Ciencias y Tecnología de la PAU 2026

Como de costumbre, los alumnos de las diferentes modalidades debaten sobre qué examen de Lengua Castellana y Literatura era más difícil. "Desde mi punto de vista aquí hay aquí una desigualdad...", así comienza el vídeo de la profesora Isa Rubio, que ha analizado el examen de la PAU 2026 de esta asignatura al que los madrileños tuvieron que hacer frente ayer en Madrid.

Para ella, la diferencia más notable llegaba en el apartado de 'Reflexión sobre la Lengua' donde los estudiantes de la modalidad de Ciencias tenían que analizar sintácticamente la oración 'Tu cuerpo te obligará a parar para recuperar tu salud', mientras que en la modalidad de Humanidades la frase planteada era 'La pedagogía actual se centra en educar las emociones'.

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Examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de Madrid en la modalidad de Ciencias y Tecnología / CENTRO DE ESTUDIOS LUIS VIVES

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