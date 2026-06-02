Renfe inicia la modernización de la estación de Cercanías de Galapagar-La Navata con una inversión de 488.000 euros

Renfe ha dado el pistoletazo de salida a su programa de mejoras A Punto con el comienzo de las obras en la estación de Cercanías de Galapagar-La Navata, en Madrid. Este proyecto, que cuenta con una inversión directa de 488.000 euros, tiene como objetivo principal transformar las instalaciones para ofrecer una experiencia más cómoda, segura y accesible a los miles de usuarios que transitan por la zona, con un plazo de ejecución estimado de siete meses y medio.

Accesibilidad y renovación de infraestructuras clave

La intervención se centrará especialmente en la reconfiguración del acceso peatonal mediante la construcción de nuevas rampas con pendientes adaptadas y encaminamientos táctiles, además de realizar mejoras críticas en el drenaje y la sustitución de puertas.

Por su parte, el aparcamiento experimentará una renovación integral de su alumbrado con la instalación de once nuevas farolas, mientras que el andén 2 recibirá una puesta a punto completa en sus refugios, incluyendo la sustitución de vidrios, vinilos y la mejora del sistema de iluminación, al igual que la pasarela peatonal.

Esta obra es la primera de una serie de actuaciones simultáneas contempladas en el Plan A Punto dentro de la Comunidad de Madrid, que destinará un presupuesto global de 4,8 millones de euros para rehabilitar 16 estaciones, entre las que destacan los nodos de Las Rozas, Guadalajara, Pirámides y Nuevos Ministerios.

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A nivel nacional, este programa representa un esfuerzo significativo de Renfe para modernizar 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027, con una inversión total de 24,8 millones de euros orientada a garantizar un servicio de alta calidad y accesibilidad en el corto plazo.