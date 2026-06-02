Primeras reacciones del examen de Inglés de la PAU 2026 en Madrid: "No entiendo por qué tienen que poner temas tan subjetivos"

A lo largo de la mañana, los alumnos madrileños se han enfrentado a la segunda jornada de las pruebas de acceso a la universidad. De 9:30 a 11:00 horas, los estudiantes de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales hacían frente al examen de Primera Lengua Extranjera, Inglés, y las primeras reacciones no se han hecho esperar.

"No sé por qué tienen que poner temas tan subjetivos", se quejaba una joven a través de TikTok. "Era sobre una tía que era famosa", contaba, "tío no me podéis poner algo sobre los móviles, o sobre cosas que yo puedo hablar sobre ellas, pero es que la moda de no sé quién, pues no te da mucho juego".

La estudiante compartía sus primeras reacciones a través de sus redes sociales / @mdzz260

"A Style Icon", un texto de Diane Keaton

El texto en cuestión se trataba de un artículo titulado "A Style Icon" o, en español, "Un icono de estilo". En él, se repasaba el estilo de Diane Keaton, actriz estadounidense cuyo fallecimiento el pasado 2025 dejaba consternada a la industria del cine, pero también a la de la moda.

Ya en 1977, el icónico director Woody Allen, pidió a Diane Keaton que se vistiera a sí misma para su papel como protagonista de la conocida película "Annie Hall". Fue así como la actriz, con su estilo andrógino e inconfundible desafió las normas de género de su época popularizando el conocido como "estilo de Annie Hall".

Texto del examen de Inglés de la PAU 2026 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades en Madrid / @ARIADNACIORDIA

Consolidándose como un icono atemporal, el estilo de Diane influyó en diseñadores de alta costura a nivel mundial, incluido Ralph Lauren, por el cual los alumnos eran preguntados en la primera sección de verdadero o falso donde se podía optar hasta a 2 puntos en total.

A esta sección le seguían dos preguntas cortas, el esperado ejercicio de sinónimos, y el de gramática, donde los estudiantes han podido escoger cuatro frases de entre seis opciones. Finalmente, la sección de escritura planteaba a los madrileños dos temas relacionados con el texto: hablar del estilo de la celebridad que más admirasen, o reflexionar sobre si el arte era necesario o una mera pérdida de tiempo y de dinero.

Los temas propuestos en la sección de escritura tenían relación con el texto y la industria de la moda / @ARIADNACIORDIA

En sus primeras impresiones, aunque la estudiante afirmaba que el examen "no había sido muy difícil", también reconocía que el inglés "no se le daba muy bien" y que "tras comparar las respuestas" con sus compañeros no guardaba muchas esperanzas con respecto al resultado.