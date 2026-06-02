Así ha sido el examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid en la modalidad de Ciencias y Tecnología: ¿más difícil que el de Humanidades y Ciencias Sociales?

Los madrileños dan por finiquitada la asignatura de Inglés en la PAU 2026. Los alumnos de ambas modalidades ahora tienen un pequeño descanso antes de enfrentarse al último examen de la jornada, Historia de España, uno de los más complicados y para el que se preparan de forma extra todos los estudiantes.

Y es que, en toda España, más de 340.000 estudiantes encaran estos días una prueba cuya dificultad no reside en aprobar (más de nueve de cada diez la supera), sino en sacar nota suficiente para entrar en la universidad pública deseada.

Este año, el alumnado madrileño ha sido el primero en enfrentarse a los exámenes, desde el 1 de junio y en una convocatoria que se prolongará hasta el jueves. En la mayoría de las comunidades, la PAU se celebrará los días 2, 3 y 4.

¿Qué ha caído en la PAU 2026 de Inglés en la modalidad de Ciencias y Tecnología?

Como de costumbre, los estudiantes no han tardado en comparar los exámenes de Inglés de ambas modalidades y discutir acerca de cuál ha tenido las preguntas más fáciles y cuál las difíciles.

En esencia, el examen consiste en leer el texto redactado en la misma lengua, contestando a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Después, se debe redactar un pequeño escrito con la opción presentada en la prueba.

En cuanto a las preguntas del texto, hay que decidir si las argumentaciones que aparecen son verdaderas o falsas, indicando la justificación correspondiente sacada del texto. También hay que contestar unas preguntas sobre el escrito con palabras propias, sin coger referencias del propio texto. La siguiente pregunta radica en encontrar las palabras en que sean sinónimas de las expuestas en el enunciado y, por último, completar las frases con la forma verbal correspondiente.

El último ejercicio consiste en redactar un texto de máximo 180 palabras. En la modalidad de Ciencias y Tecnología, los estudiantes debían escribir sobre una ocasión en la que habían conseguido algo importante o las ventajas y desventajas de practicar una actividad durante mucho tiempo. A continuación, el examen completo que han tenido que resolver, ¿te parece más difícil que el de Humanidades y Ciencias Sociales?

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Examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid de la modalidad de Ciencias y Tecnología / EPE

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Mañana, los estudiantes irán por caminos diferentes, según lo que hayan elegido. De 9.30 a 11.00 será el turno de Análisis Musical II, Ciencias Generales, Griego II y Matemáticas II. De 12.00 a 13.30 los que hayan elegido Historia de la Música y de la Danza, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II o Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica se enfrentarán a sus exámenes correspondientes. El día acabará con los exámenes de Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico II y Latín II, de 16.00 a 17.30.