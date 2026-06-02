León XIV visita Madrid: todas estas estaciones de Metro estarán cerradas estos días

Los días están contados para la llegada de León XIV a Madrid. La ciudad se prepara para recibir al Papa durante su visita con un amplio dispositivo de seguridad y movilidad que afectará de forma significativa al transporte público durante varios días.

Con motivo de los actos previstos en distintos puntos de la capital, Metro de Madrid cerrará temporalmente varias estaciones situadas en las zonas de mayor afluencia de fieles y reforzará el servicio en las líneas más utilizadas.

La visita de León XIV a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio, provocará importantes cambios en la red de Metro debido a los dispositivos de seguridad y a los actos multitudinarios programados en Plaza de Lima y Plaza de Cibeles.

El sábado 6 de junio, entre las 17:00 y las 22:00 horas se verán afectadas las estaciones situadas en el entorno de Plaza de Lima y el estadio Bernabéu por la vigilia con los jóvenes:

Nuevos Ministerios (cerrarán los accesos más próximos a Plaza de Lima).

Cuzco.

Santiago Bernabéu. Estas restricciones coinciden con los actos previstos en la zona norte del Paseo de la Castellana.

La principal afección se producirá el domingo 7 de junio, coincidiendo con la misa prevista en el entorno de Cibeles. Ese día, siete estaciones de Metro de Madrid permanecerán cerradas desde el inicio del servicio y hasta las 14:00 horas por motivos de seguridad.

Las estaciones de Metro que cerrarán temporalmente por la visita del Papa León XIV son las siguientes:

Línea 2: Retiro, Banco de España y Sevilla.

Línea 4: Velázquez, Serrano y Colón.

Línea 5: Chueca.

Durante ese tramo horario, los trenes seguirán circulando por las líneas afectadas, pero no efectuarán parada en estas estaciones. La medida busca evitar aglomeraciones en los puntos más próximos a los actos centrales de la visita papal y garantizar la seguridad de los asistentes. A partir de ese momento, la reapertura dependerá de la evolución del dispositivo y de las indicaciones de seguridad.

Refuerzos en Metro

Además de los cierres puntuales, Metro de Madrid reforzará el servicio durante los días de mayor afluencia. El dispositivo contempla incrementos de hasta el 125% en la frecuencia de trenes en las líneas con más demanda.

El sábado 6 de junio, con motivo de la Vigilia con jóvenes en la plaza de Lima, se reforzarán las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 desde las 11:00 horas y hasta el final del servicio. Además, Metro ampliará su horario hasta las 2:30 horas de la madrugada para facilitar el regreso de los asistentes.

El domingo 7 de junio, jornada de la misa en Cibeles, se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 desde el inicio del servicio y hasta las 21:30 horas.

EMT gratis y más autobuses durante la visita papal

El plan especial de movilidad también afecta a la EMT de Madrid. Los autobuses municipales serán gratuitos entre el 3 y el 9 de junio, salvo el servicio Exprés Aeropuerto. Además, se reforzarán tanto las líneas diurnas como la red nocturna para absorber el aumento de desplazamientos. También será gratuito el servicio BiciMAD durante esos días.

La EMT adaptará sus recorridos y cabeceras en las zonas afectadas por cortes de tráfico, especialmente en el entorno de Plaza de Lima, Cibeles y otros puntos donde se celebrarán los principales actos de la visita del Papa León XIV.

Refuerzo de autobuses interurbanos y Cercanías

Los autobuses interurbanos también tendrán un refuerzo especial durante el dispositivo. La Comunidad de Madrid prevé aumentar la oferta en 20 municipios que acogerán a peregrinos, como Rivas Vaciamadrid, Aranjuez, Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo de Alarcón, Collado Villalba y otras localidades de la región.

Cercanías también forma parte del plan coordinado para facilitar los desplazamientos hacia Madrid y reforzar la conexión con los principales nodos de transporte durante los días de mayor afluencia.

Recomendaciones para moverse por Madrid durante la visita del Papa

Las administraciones recomiendan utilizar el transporte público, evitar el vehículo privado en el centro de Madrid y consultar la información actualizada a través de los canales oficiales antes de desplazarse. Las zonas de Cibeles, Colón, plaza de Lima y el eje de la Castellana concentrarán buena parte de las restricciones y desvíos.

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La visita del Papa León XIV a Madrid movilizará a miles de peregrinos y obligará a reorganizar la movilidad durante varios días. Por ello, los usuarios deberán prestar especial atención a los cierres de estaciones de Metro, los refuerzos de servicio y los posibles cambios de última hora en función de la seguridad y la afluencia de público.