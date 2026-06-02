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Así es la nueva tienda de Lidl en Getafe: 4 millones de inversión y más de 1450 metros cuadrados
El nuevo punto de venta de Lidl en Getafe cuenta con 50 plazas de aparcamiento exclusivas y un horario ininterrumpido de 9:00 a 22:00 horas de lunes a domingo
El pasado viernes 29 de mayo, la cadena alemana de supermercados Lidl inauguraba su nueva tienda en el municipio de Getafe. Situado en la calle Carpinteros e integrado en el Parque Comercial Imagina, este nuevo punto de venta llega para sustituir la antigua tienda situada en la Calle Diesel y completa una red que ya cuenta con más de 90 establecimientos operativos en toda la Comunidad de Madrid.
Con el objetivo de ofrecer a sus clientes habituales una experiencia optimizada y una mayor variedad de productos, Lidl ha invertido 4 millones de euros en la construcción del local, que con 1.457 metros cuadrados de superficie de venta ha logrado generar hasta 12 empleos en el municipio.
Regentado por un equipo de 23 personas, esta apuesta por el impulso económico local también ha podido notarse en su selección de productos, donde la cadena presume de invertir hasta 427 millones de euros anuales en más de 80 proveedores madrileños. Remarcando esta posición, muchos de estos artículos pudieron degustarse de forma gratuita durante la jornada inaugural junto al surtido habitual de Lidl.
Horario ininterrumpido y más de 350 plazas de aparcamiento
El supermercado permanece abierto al público de manera ininterrumpida de lunes a domingo desde las 9:00 de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche, poniendo a disposición de los compradores un total de 50 plazas de aparcamiento exclusivas para clientes. Además, a esta dotación se suman las infraestructuras del propio centro comercial que ya contaba con un total de 329 plazas y 14 puntos de carga para vehículos eléctricos.
Compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética
En línea con su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, la cubierta del nuevo establecimiento Lidl incorpora alrededor de 540 metros cuadrados de paneles solares, permitiendo a la empresa alcanzar hasta un 23 % de autoconsumo energético. Además, sus instalaciones buscan integrar medidas ecoeficientes adicionales entre las que destacan: la iluminación LED, los sistemas de domótica, y una protección solar regulada mediante sensores de incidencia.
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