MAPA | Recoletos, Colón, calle Alcalá... Estos son los cortes de tráfico en la zona de plaza de Cibeles por la visita del Papa León XIV a Madrid

La histórica visita del Papa León XIV a Madrid provocará numerosos cortes de tráfico en el entorno de la plaza de Cibeles y en varios ejes principales de la capital durante los próximos días. Las restricciones afectarán especialmente al paseo de Recoletos, el paseo del Prado, la calle Alcalá, la plaza de Colón y parte del eje de la Castellana, con un dispositivo que se irá ampliando de forma progresiva hasta el domingo 7 de junio.

Las primeras afecciones en la zona de Cibeles comenzaron el pasado 25 de mayo, con la ocupación de parte del carril bus a la altura del paseo del Prado y de los carriles correspondientes a las paradas de autobuses nocturnos. Posteriormente, la noche del 27 al 28 de mayo se ocupó de forma permanente la parada de autobús situada frente al Complejo Cuartel General del Ejército, aunque se mantuvo habilitada la circulación por el lateral del paseo de Recoletos en sentido sur.

La noche del 31 de mayo al 1 de junio, esta ocupación se amplió con el cierre al tráfico del lateral del paseo de Recoletos en sentido sur, desde la calle Prim hasta la plaza de Cibeles. Esa misma noche, por la instalación de dos torres, también se ocuparon de forma permanente dos carriles de circulación frente al Palacio de Cibeles.

Cierre casi total de Cibeles desde la noche del 4 de junio

El cierre prácticamente total al tráfico de la plaza de Cibeles y su zona de influencia está programado para la noche del 4 al 5 de junio. En concreto, las restricciones comenzarán el 4 de junio a partir de las 24.00 horas.

Desde ese momento quedarán cerrados al tráfico general motorizado, además de la propia plaza de Cibeles, varios viales del entorno. Entre ellos, el paseo de Recoletos; la calle Alcalá, desde Cibeles hasta la plaza de la Independencia; y el paseo del Prado, desde Cibeles hasta la plaza de Cánovas del Castillo en sentido norte.

Plano de los cortes de tráfico en la zona de la plaza de Cibeles el 4 de junio. / Ayuntamiento de Madrid

Hasta las 22.00 horas del 6 de junio se prevé mantener habilitados los carriles de circulación de Gran Vía y Alcalá en sentido plaza de Cibeles para conectar con el paseo del Prado en sentido sur. También permanecerá abierta la plaza de Cánovas del Castillo hasta esa misma hora, salvo para los movimientos hacia el norte por el paseo del Prado.

Para tráfico local, residentes y servicios, se habilitará un carril para los movimientos de sur a norte por el lateral del paseo de Recoletos.

Nuevos cortes desde las 22.00 horas del 6 de junio

A partir de las 22.00 horas del sábado 6 de junio y hasta las 6.30 horas del domingo 7 de junio se activará una nueva fase del dispositivo, con cortes en distintos puntos del centro de Madrid.

Entre las restricciones previstas figura el corte de la calle Goya desde Serrano hasta la plaza de Colón, dejando libre Serrano para tráfico local. También se cortará la calle Génova desde Alonso Martínez hasta Colón.

Plano de los cortes de tráfico en la zona de la plaza de Cibeles el 6 de junio. / Ayuntamiento de Madrid

Además, quedará cortado el eje que va desde la plaza de Emilio Castelar, paseo de la Castellana, plaza de Colón, paseo de Recoletos, plaza de Cibeles y paseo del Prado hasta la glorieta del Emperador Carlos V. En esta glorieta se dejará libre el resto de movimientos y se mantendrá abierto el túnel.

También se prevén cortes en Gran Vía con Hortaleza, en Alcalá con Cedaceros hacia Cibeles, en Alcalá con Príncipe de Vergara, en O’Donnell con Menéndez Pelayo y en la plaza de la Independencia.

Cortes el domingo 7 de junio por la celebración del evento

Desde las 6.30 horas del domingo 7 de junio está previsto que comiencen los cortes vinculados directamente a la celebración del evento. Estas restricciones podrán ampliarse en función de la afluencia de público.

Los cortes previstos incluyen la calle Goya desde Velázquez y la calle Génova desde Alonso Martínez, con puntos de regulación de tráfico en las glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez si la afluencia lo requiere.

Plano de los cortes de tráfico en la zona de la plaza de Cibeles el 7 de junio. / Ayuntamiento de Madrid

También quedará cortado el eje desde la plaza del Doctor Marañón, paseo de la Castellana, plaza de Colón, paseo de Recoletos, plaza de Cibeles y paseo del Prado hasta la glorieta del Emperador Carlos V. En este punto se mantendrán abiertos el resto de movimientos de la glorieta y el túnel. Se intentarán conservar los movimientos transversales entre la plaza del Doctor Marañón y la plaza de Emilio Castelar siempre que la presencia de público lo permita.

El tráfico hacia Cibeles también estará cortado desde la calle Princesa con Ventura Rodríguez. No obstante, se podrán permitir los movimientos en sentido oeste desde Hortaleza hacia Princesa si las condiciones de afluencia lo permiten.

Además, se cortarán la calle Alcalá con Cedaceros en sentido Cibeles, la Carrera de San Jerónimo, la calle Alfonso XII —excepto vehículos autorizados—, O’Donnell con Menéndez Pelayo, Alcalá con Príncipe de Vergara, la plaza de la Independencia y la calle Serrano desde María de Molina. En este último tramo se permitirán movimientos transversales si es posible entre María de Molina y el puente de Eduardo Dato-Juan Bravo.

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Los agentes de la autoridad podrán ampliar o modificar los cortes previstos en función de las necesidades del operativo. Los horarios también podrán verse alterados, por lo que se recomienda a la ciudadanía considerarlos orientativos y evitar los desplazamientos en vehículo privado por la zona afectada.