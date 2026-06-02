Madrid registra casi seis donantes de órganos por semana desde inicios de este año

Desde el 1 de enero hasta el pasado 22 de mayo, la Comunidad de Madrid ha registrado un total de 115 fallecidos que han donado sus órganos. Son uno más que en el mismo periodo del año pasado y suponen casi seis por semana, en concreto 5,75. Los datos los ha dado a conocer la Consejería de Sanidad con motivo de la celebración este miércoles 3 de junio del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

También el número de trasplantes realizados ha crecido en lo que va de año respecto al año pasado. Hasta la fecha la actividad en este sentido llega a 410 intervenciones, que son 14 más que en todo el primer semestre de 2025. Por tipo de órgano, solo los de pulmón y páncreas se han reducido. En concreto, se han practicado 216 trasplantes de riñón, uno más que en la primera mitad de 2025; 89 de hígado, frente a 80 el año pasado; 42 de corazón cuando el año pasado fueron 29; 49 de pulmón, nueve menos que hasta junio de 2025; 10 de páncreas, el año pasado fueron 12, y cuatro intestinales, el doble que de enero a junio de 2025.

El aumento viene a consolidar una tendencia que se viene apuntando en los últimos años. La tasa de donación de donante cadáver ha pasado de 26 por millón de habitantes en 2020 a 41,4 por millón de habitantes en 2025, un crecimiento en torno a un 60%. La tasa es, no obstante, inferior a la media nacional, de 49,11 donantes por millón de habitantes. En términos absolutos fueron 294 los donantes en 2025 frente a los 176 de 2020.

Entre las donaciones de este año, 46 lo han sido en muerte cerebral y 69 en asistolia controlada. Es particularmente significativo el aumento de donaciones en asistolia controlada en los últimos años. Esta técnica permite, una vez retirado el soporte vital al paciente, mantener el flujo de sangre de manera artificial tras el fallecimiento para que los órganos tengan oxígeno, algo que facilita su viabilidad.

De los 294 donantes de 2025, 179 fueron en asistolia, tras fallecimiento por parada cardiorrespiratoria, y 115 en muerte cerebral. La donación en asistolia controlada ha crecido un 300% entre 2016 y 2025 en la Comunidad de Madrid. La donación en asistolia se realiza en otros 25 países del mundo, pero España no solo registra la mayor actividad de este tipo, sino que sigue siendo el único que trasplanta todo tipo de órganos de estos donantes.

"Quiero hacer tres agradecimientos", señalaba este lunes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en un acto en el que se presentaba el cómic Historia de una donación para fomentar este acto altruista. "El primero, a las familias que desde el dolor de la pérdida regalan vida donando; el segundo, a los donantes vivos, entre ellos los donantes de sangre, y luego, a los profesionales sanitarios que hacen posible esta magia". Hasta un centenar de personas participaron hace unas semanas en la donación de nueve órganos de un solo paciente en el Hospital de la Princesa.

"El donante es lo que da sentido a todo, porque detrás de un trasplante siempre hay un donante", añade el coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes, Paco del Río.

En la región hay 24 hospitales acreditados para la donación pero solo siete para trasplantes: 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro Majadahonda. La Comunidad de Madrid, mantiene la Consejería de Sanidad, es la única región donde se realizan todos los tipos de explantes y trasplantes.

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Por hospitales, el que más trasplantes realiza de Madrid es el 12 de Octubre. En 2025 fueron 336, de los que 162 fueron de riñón, 66 de hígado, 24 cardiacos, 66 pulmonares, 17 de páncreas y uno intestinal. Recientemente, se convirtió en el primer centro de España en poder hacer cuatro trasplantes cardiacos en menos de 72 horas. El hospital que más trasplantes realizó en 2025 fue, no obstante, el Vall d'Hebrón de Barcelona.